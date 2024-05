GHALI DA COMBATTIMENTO! “IL MET GALA? UNA GRANDE DISTRAZIONE. NESSUNO HA DETTO NULLA SULLA PALESTINA” – DOPO IL CASO SANREMO, IL CANTANTE SI IN-GAZA PER LE MANCATE PRESE DI POSIZIONE ALL’EVENTO NEWYORCHESE - "FANCULO I VOSTRI VESTITI, CHE COMUNQUE FACEVANO SCHIFO. ERAVATE LÌ COME DEGLI ZOMBIE, A DANNARVI PER RACCOGLIERE QUALCHE BRICIOLA DI FAMA CADUTA DA UN TAVOLO PIÙ IN ALTO DI VOI. TENIAMO GLI OCCHI PUNTATI SU RAFAH”

L’icona di una bandiera palestinese, seguita da un cuore spezzato. E poi: «Al Met Gala nessuno ha detto nulla sulla Palestina, è solo una grande distrazione in questo momento. Nessuno ha speso nemmeno un secondo per dimostrare il proprio supporto a ciò che sta avvenendo in quella terra».

Questo il messaggio comparso nelle storie di Ghali nella serata di ieri, a un paio di giorni dall’evento newyorchese.

Non è la prima volta che l’artista si espone pubblicamente, e senza mezzi termini, a sostegno della causa palestinese e della liberazione di Gaza. Dopo il caso-Sanremo, l’ultima volta era stata a marzo, dove, sempre a mezzo social, aveva criticato gli artisti italiani, per lui eccessivamente restii a esporsi politicamente per paura di essere tagliati fuori dai giochi dell’industria musicale.

Ma il messaggio di ieri continuava: «Fanculo i vostri vestiti, che comunque facevano schifo. Eravate lì come degli zombie, a dannarvi per raccogliere qualche briciola di fama caduta da un tavolo più in alto di voi. Smettetela di usarci solo quando vi facciamo comodo. Teniamo gli occhi puntati su Rafah».

