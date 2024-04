DA BUON MUSULMANO È ANDATO IN PELLEGRINAGGIO ALLA MECCA (UN VIAGGIO DA COMPIERE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA PER I SEGUACI DI MAOMETTO)

GHALI ALLA MECCA

Ghali, dopo gli appelli per la pace in Palestina durante il festival di Sanremo, è volato in Arabia Saudita per recarsi a La Mecca, la città santa per il mondo musulmano. Un viaggio che il rapper, nato in Italia da genitori tunisini che si sono trasferiti nel nostro Paese negli anni Ottanta, ha deciso di compiere durante il Ramadan, il mese sacro del digiuno per i seguaci di Maometto.

Il digiuno rappresenta uno dei cinque pilastri della religione islamica insieme alla professione di fede, all'elemosina da elargire ai poveri, alla preghiera da fare cinque volte al giorno e, appunto, al pellegrinaggio da compiere almeno una volta nella vita alla Mecca, chiamato Hajj se compiuto tra l’8 e il 12 di Dhul Hijjah, che quest'anno cade di giugno, secondo il calendario gregoriano utilizzato in occidente.

ghali

Il rapper si è fatto fotografare con l'abbigliamento tipico dell'uomo che frequenta La Mecca. Si costituisce di un semplice telo senza cuciture, portato come se fosse una tunica, e ha lo scopo di dimostrare che, davanti a Dio, tutti gli uomini sono uguali […].

Se compiuto secondo regola, l'Hajj dev'essere inteso come se fosse una sfida spirituale ma anche fisica, per compiere la purificazione dello spirito. Ghali ha scelto di non aspettare il periodo del pellegrinaggio alla mecca durante Dhul Hijjah ma, come molti altri musulmani, ha effettuato un pellegrinaggio semplice […].

ghali terza serata sanremo 2024

Come fanno notare alcuni, lo scatto scelto per la condivisione social è particolarmente teatrale e scenografico, preparato nei dettagli per trasmettere una sensazione di "purezza" e di immersione. Nulla che violi le regole della religione islamica ma, sicuramente, nemmeno nulla che sia in linea con essa. […]

All'inizio del mese del Ramadan, che il rapper sembra seguire, sui suoi social ha pubblicato un messaggio dedicato: "Il momento giusto che ho per vivere la gratitudine che ho per Dio, per tutta la gente che in questo Paese ha dimostrato di saper stare dalla parte giusta e grazie alla quale non mi sono sentito solo".

