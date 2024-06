GHALI, UN "MARTIRE" IMMAGINARIO! – IL CANTANTE LAMENTA DI ESSERE STATO CENSURATO PER LE SUE POSIZIONI PRO-PALESTINA: “DOVEVO FARE UNO SHOW (AL RADIO ITALIA LIVE, NDR), PER IL 27 GIUGNO, A NAPOLI, E MI HANNO CANCELLATO” – MA L'ORGANIZZAZIONE SMENTISCE IL CANTANTE: SU SUA INSISTENZA SIAMO RIUSCITI AD INSERIRLO NEL CAST DEL CONCERTO DI MILANO, LO SCORSO 15 MAGGIO, L'INVITO PER NAPOLI È QUINDI AUTOMATICAMENTE DECADUTO... - VIDEO

(ANSA) - "Dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato". A denunciarlo è Ghali, spiegando al canale "Real Talk" del sito Middle East Eye, di essere stato eliminato dal Radio Italia Live che si terrà per la prima volta a Napoli il prossimo 27 giugno. La ragione - secondo l'artista - sarebbe l'aver chiesto un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina durante l'evento in piazza Duomo a Milano lo scorso 15 maggio, dopo aver invocato la fine del genocidio dal palco di Sanremo.

Gli organizzatori dell'evento smentiscono però qualsiasi censura. "Sono stato punito per questo - ha sottolineato l'artista - . È successo due giorni fa. Sono deluso, scioccato e sorpreso, ma non mi pento. Mi sorprende però che avvenga in un evento che ha a che fare con l'arte e con la musica in un paese in cui c'è libertà d'espressione.

Il palco è per me un posto per comunicare, per mandare un messaggio. Non è nel mio stile fare musica senza un messaggio, ho sempre unito le sue cose". Sul fronte opposto Radio Italia ha fornito la sua versione. "Si è trattato di un equivoco, come potrà essere sicuramente confermato, nei primissimi dialoghi con i responsabili della discografica - hanno spiegato gli organizzatori -.

L'invito per Ghali era inizialmente previsto per l'evento di Napoli, in seguito, su insistenza dello stesso artista e del suo management, direttamente con il nostro presidente, si era riusciti ad inserirlo nel cast di Radio Italia Live - Il Concerto a Milano, lo scorso 15 maggio.

L'invito per Napoli è quindi automaticamente decaduto e, infatti, il nome di Ghali non è mai apparso nell'elenco ufficiale del cast di Napoli, rilasciato lo scorso 28 maggio". Radio Italia conferma inoltre che "il palco di Radio Italia Live - Il Concerto ha sempre garantito e sempre garantirà la massima libertà espressiva agli artisti ospiti".

