GI-HUN RIUSCIRÀ A FERMARE LO ''SQUID GAME''? - IL CREATORE DELLA FICTION, HWANG DONG-HYUK, ANTICIPA COME SARÀ LA SECONDA SERIE: “GI-HUN NON TORNA INDIETRO SOLO PER VENDICARSI. SI RENDE CONTO CHE LO SQUID GAME È PARTE DI UN SISTEMA PIÙ AMPIO E DECIDE DI AGIRE PER ARRIVARE ALLA SUA RADICE PER ESTIRPARLA”

Le anticipazioni su come sarà la seconda serie di Squid Game. A svelarle è il creatore Hwang Dong-hyuk il quale ha raccontato di aver passato oltre dieci anni a cercare di far produrre una serie basata su una sua idea.

Squid Game, la serie nata da un’idea su cui nessuno voleva puntare

L’idea era quella in cui un gruppo di persone si ritrova a fare giochi da bambini e rischiare la vita per vincere un montepremi di 45,6 miliardi di won. Sul progetto, all’inizio nessuno voleva puntare. Netflix ci ha però visto lungo e l’ha fatta diventare la serie più vista di sempre con 111 milioni di telespettatori.

Squid Game 2, cosa vedremo

Il finale di stagione è rimasto aperto. Il capitolo 2 di Squid Game non è stato ancora confermato da Netflix. Quasi sicuramente però lo vedremo in futuro sulla piattaforma di streaming. A parlare del possibile continuo della serie è stato proprio il creatore Hwang Dong-hyuk in un’intervista all’Hollywood Reporter.

Il vincitore del gioco dello Squid Game è stato il protagonista della serie. Si tratta di Gi-hun che, proprio dopo aver battuto il suo amico sul campo di battaglia e aver vinto tutti i soldi, scopre che il creatore del gioco non è altro che uno dei suoi compagni di giochi.

Una volta uscito vincitore dal gioco, Gi-hun diventa ricco. Nel momento in cui sta per prendere lasciare la Corea scopre che Squid Game sta ancora reclutando nuovi concorrenti. Ed è così che sceglie di restare in Corea per fermare il gioco.

Il finale è rimasto volutamente aperto e liberamente interpretabile. Gi-hun si mette in gioco e prova a fermare un meccanismo sbagliato affrontando il rischio in prima persona.

“Gi-hun non torna indietro solo per vendicarsi. Si rende conto che lo Squid Game è parte di un sistema più ampio e decide di agire per arrivare alla sua radice per estirparla” commenta Hwang Dong-hyuk. Non resta che attendere la seconda stagione per vedere se Gi-hun riuscirà o meno a fermare lo Squid Game.

