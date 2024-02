È GIA’ INIZIATA LA RIABILITAZIONE DI GIAMBRUNO – L’EX SIGNOR MELONI DA DUE SETTIMANE È DIVENTATO DI FATTO IL NUMERO 2 DI “DIARIO DEL GIORNO”, IL PROGRAMMA DI RETE4 CHE HA CONDOTTO FINO A OTTOBRE, PRIMA CHE USCISSERO GLI IMBARAZZANTI FUORIONDA DI “STRISCIA” – IL GIORNALISTA DAL PACCO CALIENTE, OLTRE A SCEGLIERE TEMI E OSPITI, È L’UNICO A PARLARE IN DIRETTA AL CONDUTTORE GIUSEPPE BRINDISI TRAMITE AURICOLARI – DA MEDIASET SPIFFERANO: “SI STA PRENDENDO DIVERSE LICENZE IN PIÙ” – L’OBIETTIVO DI GIAMBRUNO È DI TORNARE IN VIDEO A CONDURRE, MAGARI IL TG4. MA PIER SILVIO BERLUSCONI DEVE PRIMA SENTIRE COSA NE PENSA GIORGIA… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto Quotidiano”

Andrea Giambruno

Non è una promozione formale. Ma a Mediaset si sono accorti che qualcosa sta cambiando: Andrea Giambruno è tornato ad essere il vero deus ex machina di Diario del Giorno, il programma che ha condotto fino a ottobre prima che uscissero i fuori onda con riferimenti sessisti nei confronti di alcune colleghe che gli sono costati la rottura con Giorgia Meloni e la conduzione proprio del talk quotidiano su Rete 4.

Da quel momento in avanti, ufficialmente d’accordo con Mediaset, l’ex compagno della premier è rimasto a fare l’autore del programma partecipando alle riunioni di redazione ma mantenendo un profilo molto basso. […]

giambruno pacco striscia

Secondo due fonti interne all’azienda a conoscenza della questione, Giambruno è tornato l’istrione di un tempo e soprattutto è diventato il vero caporedattore di Diario del Giorno, seppur dietro le quinte. Il cambio di atteggiamento è avvenuto da metà gennaio, quando alla conduzione del talk pomeridiano di Rete 4 è arrivato Giuseppe Brindisi, tra i più importanti anchorman della rete che conduce anche il fortunato talk della domenica sera Zona Bianca.

Quest’ultimo ha sostituito i due colleghi di Giambruno che ne avevano preso temporaneamente il posto dopo i fuori onda trasmessi da Striscia La Notizia, cioè Emanuela Boselli e Luigi Galluzzo. Brindisi viene considerato un giornalista moderato dentro Mediaset – più di Paolo Del Debbio e di Mario Giordano – e aveva bisogno di una figura negli studi del Palatino (Roma) che potesse gestire il programma a tempo pieno. Così è stato scelto Giambruno: non è una promozione ma è lui che, in quanto ex conduttore, si occupa di scegliere temi, ospiti e posizioni da tenere per Diario del Giorno.

GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO ALLA RECITA NATALE DELLA FIGLIA

Inoltre, mentre va in onda la trasmissione è anche l’unico collegato in cuffia che ha il diritto di comunicare con il conduttore Brindisi per dargli indicazioni sull’andamento del talk show. Un ruolo di prestigio perché viene considerato il vero “vice” del conduttore ma anche colui che è in grado di gestire le dinamiche del programma, le domande da fare e se ci sono notizie dell’ultima ora da rilanciare. “Si sta prendendo diverse licenze in più”, dice una fonte interna all’azienda.

Questo non significa che a Giambruno basti stare dietro le quinte. Il suo carattere da primo attore lo ha portato a chiedere all’azienda di poter tornare a condurre. Nello specifico l’ex compagno della premier vorrebbe tornare davanti alle telecamere per un telegiornale di Mediaset: o il Tg4 oppure Studio Aperto. Il sogno sarebbe l’ex telegiornale che fu di Emilio Fede ma la soluzione viene ritenuta difficile perché oggi è guidato da Stefania Cavallaro, una conduttrice considerata in ascesa a Mediaset.

PIER SILVIO BERLUSCONI E GIORGIA MELONI - FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI

Ad ogni modo se ne riparlerà per i palinsesti 2024-2025 che iniziano a settembre prossimo e saranno decisi in estate. La decisione di affidargli un telegiornale però non dipenderà solo dall’azienda: Pier Silvio Berlusconi dovrà confrontarsi prima con Meloni che dovrà valutare la scelta di dare il via libera alla conduzione per l’ex compagno. Ogni sua parola, infatti, verrebbe interpretata come un messaggio – esplicito o implicito – nei confronti della ex compagna.

giambruno meloni

[...] dopo i fuori onda sulle proposte di threesome con le colleghe e le ormai celebri immagini con le mani sul “pacco”, alcune indiscrezioni parlavano di licenziamento dall’azienda e di un audit interno dopo l’autosospensione del conduttore. Tutto si era concluso senza provvedimenti disciplinari ma con la decisione di lasciare a Giambruno il “coordinamento redazionale” della trasmissione. Ora è arrivato il primo passo in avanti prima della nuova riabilitazione. Che potrebbe arrivare presto, anche grazie a Meloni.

