Andrea Giambruno non vuole restare dietro le quinte ancora a lungo. Il compagno di Giorgia Meloni, che il giorno di Natale è volato insieme alla premier e alla figlia su un aereo Milano-Roma sebbene a diversi posti di distanza, vuole tornare in tv da protagonista. Davanti alle telecamere.

Il posto da autore del programma Diario del Giorno che conduceva fino agli ormai celebri fuorionda di Striscia La Notizia e la rottura con la premier gli sta stretto. Per questo il giornalista avrebbe chiesto a Mediaset di tornare davanti alle telecamere: Giambruno vorrebbe condurre un telegiornale, dicono due fonti interne all’azienda che chiedono l’anonimato per parlare della questione.

La richiesta, fatta ai vertici del Biscione nelle ultime settimane, sarebbe quella di condurre uno dei Tg di punta delle reti Mediaset: il sogno dell’ex compagno della premier sarebbe quello di condurre il Tg4 delle 19. […]

Al momento però il telegiornale della rete Mediaset è condotto da Stefania Cavallaro, considerata l’anchorwoman di punta della rete. L’alternativa sarebbe Studio Aperto su Italia 1, tg che Giambruno aveva già condotto in passato. Sono queste due le opzioni che il conduttore avrebbe presentato all’azienda: il Tg5 in prima serata, invece, è considerato off limits.

La richiesta del giornalista Mediaset non riguarda l’immediato, ma i prossimi palinsesti, quindi a partire dal settembre 2024 quando inizierà la nuova stagione televisiva. Un periodo che politicamente potrebbe essere più “sereno”: i fuorionda imbarazzanti in cui Giambruno si toccava le parti intime e parlava con alcune colleghe riferendosi a pratiche sessuali a quel punto potrebbero essere considerati superati.

Inoltre le elezioni europee, cioè il momento politicamente più critico per la campagna elettorale, sarebbero alle spalle. Ma non è detto che Giambruno ci riesca. Della richiesta sarebbe informato Pier Silvio Berlusconi (che il giornalista ha incontrato per un saluto prima di Natale) ma non è un’operazione facile: Mediaset a settembre ha deciso di destituire il giornalista dal suo ruolo senza un provvedimento disciplinare e c’è il rischio che l’azienda subisca un danno d’immagine nel far tornare a condurre un tg un giornalista che faceva allusioni sessiste alle colleghe, dicono le stesse fonti interne all’azienda.

Inoltre ci sarebbe anche un evidente problema politico: Pier Silvio Berlusconi dovrà parlarne anche con la premier Meloni perché qualsiasi cosa dirà Giambruno sarà vista e interpretata come un messaggio alla sua ex compagna. Ancora più di prima, quando i due convivevano nei rispettivi ruoli.

Nel frattempo il giornalista continuerà a lavorare dietro le quinte a Diario del giorno. Ogni giorno si presenta in redazione, fornisce idee e spunti per la trasmissione cercando di coordinare i conduttori. Chi lo conosce bene, però, sa che Giambruno si sente ingabbiato in quel ruolo e vuole tornare a fare il “protagonista”.

Non è un caso che quest’ultimo si sia presentato insieme al direttore del Tempo Davide Vecchi il 15 dicembre ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia organizzata a Castel Sant’Angelo, spiazzando i vertici del partito e facendo irritare molto Arianna Meloni.

In quell’occasione, Giambruno ha avuto un colloquio abbastanza teso con la sorella della premier. Meloni, dicono fonti ben informate, invece avrebbe preso la “passeggiata” di Giambruno con “indifferenza” mentre stava partecipando al Consiglio europeo a Bruxelles.

