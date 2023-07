Capisco che siamo abituati a vederne di tutti i colori ma è normale tutto questo? L'agente di Giletti può essere un parlamentare di Fratelli d'Italia, membro del governo Meloni come sottosegretario alla Cultura? pic.twitter.com/rMb3lwsLZX — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 12, 2023

Estratto dell'articolo di Giuseppe Salvaggiulo per "la Stampa"



Intorno alla chiusura di Non è l’arena, la trasmissione su La7 di Massimo Giletti, si snodano gli sviluppi dell’inchiesta fiorentina sulle stragi mafiose del 1993. I procuratori Turco e Tescaroli vogliono capire se davvero la motivazione, come sostiene l’editore Urbano Cairo, sia stata esclusivamente economica e aziendale.

L’ipotesi alternativa è legata alla trasmissione sui rapporti con la mafia di Dell’Utri e Berlusconi, in quei giorni ricoverato al San Raffaele. Giletti la stava preparando anche sulla base di una fotografia ritraente Berlusconi con il boss Giuseppe Graviano e il controverso generale dei carabinieri Francesco Delfino. Foto risalente all’inizio degli Anni 90 e mostrata a Giletti dall’ambiguo Salvatore Baiardo, favoreggiatore dello stesso boss.

Sentito in Procura per quattro ore come testimone, Cairo ha ribadito la sua versione, attribuendo la chiusura della trasmissione alle declinanti performance di share. E ha negato interferenze – sia fatte che subìte – sui contenuti della trasmissione. Ma i pm hanno allargato le indagini ad altri protagonisti della vicenda. Sia esterni che interni alla struttura dell’emittente.



Uno in particolare viene valutato di particolare rilevanza. Si tratta di Gianmarco Mazzi e nel microcosmo televisivo è un nome di peso. Produttore discografico e televisivo, ex direttore del festival di Sanremo, nel 2022 scende in campo con Fratelli d’Italia. Eletto alla Camera, viene nominato sottosegretario alla cultura.

Ai pm fiorentini interessa in quanto storico agente di Giletti. Il suo ruolo non è cessato con l’impegno governativo. Tanto che le interlocuzioni Mazzi-Cairo proseguono anche nei primi mesi di quest’anno. Lo testimonia una cena romana, a metà febbraio.

Ai procuratori fiorentini, Mazzi ha fornito una versione difforme rispetto a quella di Cairo. Ha ricostruito le trattative con l’editore, a suo dire giunte a un livello avanzato, per rinnovare il contratto con Giletti per la stagione televisiva 2023/2024.



Da quelle trattative Mazzi e Giletti avevano ricavato l’affidamento sulla concreta disponibilità di Cairo a proseguire il rapporto di lavoro. Una circostanza incompatibile la tesi della chiusura della trasmissione per motivazioni economiche.

Peraltro nello stesso periodo Solferino, casa editrice di Cairo, aveva messo in cantiere una monografia su Dell’Utri e chiesto a Giletti di scrivere la prefazione al libro del giornalista Ferruccio Pinotti sulle stragi mafiose. Giletti aveva mandato il suo testo, da affiancare a quello dell’altro prefatore, lo stesso procuratore fiorentino Tescaroli. Ma quando il libro è stato pubblicato, la prefazione di Giletti è scomparsa.



[…] E che il conduttore volesse allestire una trasmissione clamorosa su Dell’Utri è confermato da un’altra circostanza. Della vicenda, e anche della fotografia mostratagli da Baiardo, Giletti parlò a un interlocutore di primissimo livello: il pm antimafia Nino Di Matteo, in quel momento consigliere del Csm. Dove fu raggiunto da Giletti, che lo mise al corrente per invitarlo a partecipare alla trasmissione. Il magistrato declinò l’invito per ragioni di opportunità istituzionale.

