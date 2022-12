GIANMARIA È IL VINCITORE DI SANREMO GIOVANI, INSIEME ALL’EX VOLTO DI “X FACTOR” ANDRANNO ALL'ARISTON FRA I 28 “BIG” ANCHE SHARI, COLLA ZIO, GIANMARIA, SETHU E WILL OLLY - AMADEUS HA SVELATO I TITOLI DELLE CANZONI IN GARA, ALLA PRESENZA TUTTI I 22 ARTISTI CHE PARTECIPERANNO AL FESTIVAL – GIALLO SULLA CANZONE DI MADAME, CHE AVREBBE DOVUTO INTITOLARSI “PUTTANA”, MA DURANTE L’ANNUNCIO SUL PALCO, LA CANTANTE HA DETTO “IL BENE NEL MALE” – L’OMAGGIO A SINISA MIHAJLOVIC DI AMADEUS E GIANNI MORANDI… - VIDEO

Amadeus, affiancato da Gianni Morandi, ha condotto la serata (con un ricordo di Siniša Mihajlovic) che ha decretato i sei giovani (su 12) che saranno in gara il 7 febbraio 2023. Il vincitore è Gianmaria. I 22 big hanno comunicato i titoli dei loro brani al Festival

Ormai il Festival di Sanremo è vicino e Amadeus distilla di tanto in tanto notizie fresche. Venerdì, dal Teatro del Casinò di Sanremo, ha condotto la serata che ha decretato i sei vincitori dei giovani che parteciperanno di diritto alla kermesse canora che inizierà martedì 7 febbraio 2023. E oltre ai sei giovani vincitori, venerdì sera, Amadeus ha svelato i titoli delle canzoni in gara. Presenti tutti i 22 big, i quali hanno dunque comunicato il proprio brano. Con un giallo.

La canzone di Madame avrebbe dovuto intitolarsi «Puttana», come confermato nell’intervista che l’artista ha concesso alla Lettura (inserto del Corriere) in edicola domenica. Però, al momento dell’annuncio sul palco, Madame ha detto: «Il bene nel male». Titolo cambiato in corsa? Da Madame stessa? O qualcuno l’ha obbligata a farlo per poter salire sul palco? Si volevano evitare polemiche? I vertici Rai hanno imposto la scelta? I motivi al momento non si conoscono, c’è massimo riserbo sulle ragioni. Nessuno conferma, nè smentisce. Come da tradizione, il Festival di Sanremo ancor prima di cominciare ha la sua prima polemica.

Madame - pseudonimo di Francesca Calearo, nata a Vicenza, il 16 gennaio 2002 - è una cantautrice e rapper diventata famosa nel 2018 grazie al brano «Sciccherie». Poi ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 con«Voce», vincendo il “Premio Lunezia per Sanremo” per la qualità musical-letteraria. Madame aveva già fatto parlare di sè, dichiarandosi bisessuale, attratta sia da donne che da uomini

.Un anno fa su Instagram si vedeva lei che baciava una ragazza, ma Madame si era affrettata a chiarire che non si trattava della sua fidanzata: «Sono affari miei, tutto quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile: amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo. Ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata, è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio».

A mezzanotte e quaranta i verdetti: grande trepidazione per i 12 giovani. Solo sei di loro andranno a Sanremo. Il vincitore di «Sanremo giovani» 2022 è stato Gianmaria con il brano «La città che odi». I sei che sono passati e si esibiranno al Festival come big sono: Shari (canterà «Egoista»); Colla Zio («Non mi va»); Gianmaria («Mostro); Sethu (Cause perse»); Will («Stupido»); Olly («Polvere»).

La serata sanremese si era aperta con Amadeus e Gianni Morandi sottotono: erano davvero tristi per la notizia della morte del grande Siniša Mihajlovic. “Da allenatore ha sempre investito tanto sui giovani” ha detto Amadeus mostrando una clip con la partecipazione dell’allenatore al Festival di Sanremo che cantava con Ibra, Fiorello e Amadeus. Un addio inaspettato perché il guerriero ci aveva illuso di poter vincere la sua lotta contro la leucemia. Un momento commovente e toccante.

Poi è cominciata la sfilata degli artisti che hanno dato il titolo dei propri brani. Si parte con un artista da 53 dischi di platino, Ultimo, che canterà «Alba»; a seguire Tananai che proporrà «Tango». Arriva Madame che ha annunciato il suo «Il bene nel male» come brano sanremese.Poi ha inizio la gara tra i giovani, emozionatissimi: sono dodici. Sei di loro si esibiranno al Festival di Sanremo, gli altri sei dovranno ritentare.

Nuova big, una grande artista, stra premiata: Giorgia che mostra il tweet del figlio che scrive: “Mamma io non tifo te, tifo Lazza”. Poi il suo titolo: «Parole dette male». Segue Mr. Rain che canterà «Supereroi»; mentre la bellissima Elodie proporrà «Due» e Gianluca Grignani «Quando ti manca il fiato». Ancora gara tra i giovani. Arriva Marco Mengoni, che infila un successo dietro l’altro; lui si esibirà a febbraio con «Due vite».

Poi attesissima Anna Oxa (14 Festival di Sanremo all’attivo) bionda, bionda, lei canterà «Sali (Canto dell’anima)». Arriva Lazza amatissimo dai ragazzini, che proporrà «Cenere»; e Mara Sattei : il suo brano si intitola: «Duemilaminuti». Tornano anche i Modà che canteranno «Lasciami»; mentre Paola e Chiara proporranno «Furore». La coppia Colapesce DiMartino, che ha fatto ballare l’Ariston, presenterà «Splash», mentre Leo Gassmann - che nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, vincendo con il brano «Vai bene così» - canterà «Terzo cuore».

Articolo 31, ovvero J-Ax e DJ Jad, si esibiranno con il brano «Un bel viaggio»; Ariete canterà «Mare di guai»; mentre i mai dimenticati Cugini di Campagna hanno un brano dal titolo «Lettera 22». Levante proporrà «Vivo» e Coma-Cose proporrà «L’addio». Arriva anche LDA (nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio di Gigi) , ragazzo umile che canterà «Se poi domani»; e infine - ultimo big in passerella - Rosa Chemical con il brano «Made in Italy»

