GILETTI, BLASI, BELEN, D’URSO: I “PANCHINARI” DELLA TV – LA PROSSIMA STAGIONE TELEVISIVA SARÀ MOLTO INTERESSANTE. SE NON ALTRO PERCHÉ CAMBIERÀ FINALMENTE QUALCHE FACCIA. MA CHI È RIMASTO “DISOCCUPATO”, CHE FINE FA? PER “BARBARIE” È STATA MESSA IN PAUSA L’IPOTESI “BALLANDO”. GILETTI, COME HA DETTO L’AD RAI, ROBERTO SERGIO, “TECNICAMENTE È ANCORA CONTRATTUALIZZATO CON LA7”. SÌ, MA SENZA ANDARE IN ONDA - I CASI INSINNA E MAMMUCARI

Estratto dell’articolo di Francesca D’Angelo per “La Stampa”

Più che «cosa vedremo in autunno in tv?», quest’anno la domanda è «Chi non vedremo più?». La prossima stagione sarà all’insegna dei grandi assenti: molti volti noti non torneranno in onda dopo l’estate. Nemmeno su altri canali. Non che in passato non sia mai successo, stavolta però la lista dei desaparecidos è decisamente lunga. E non è solo questione di auditel.

Il caso più eclatante è indubbiamente Massimo Giletti. Ci si aspettava che il suo nome saltasse fuori tra i programmi Rai, magari al posto di Fabio Fazio o di Bianca Berlinguer, invece non figura da nessuna parte.

«Tecnicamente è ancora contrattualizzato con La7», ha spiegato presentando i palinsesti l’ad Roberto Sergio. Peccato che Giletti, com’è noto, non vada più in onda su La7 da un pezzo: Non è l’Arena è stato sospeso ad aprile e il patron di La7 Urbano Cairo, pur assicurando che i rapporti tra loro sono rimasti «inalterati» e «buonissimi», ha confermato che Non è l’Arena è fuori dai palinsesti autunnali:

«Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza tv o di altro genere... Massimo è un animale politico, se va in Rai, non è una sòla per la Rai, ma tutt’altro, e però, tutti i prodotti televisivi hanno un declino». In attesa della prossima mossa Rai , probabilmente per Natale, Giletti resta fermo un giro. Il conduttore dell’Arena è comunque in buona compagnia [...]

In casa Mediaset disoccupata di lusso Barbara d’Urso. La conduttrice (sotto contratto almeno fino a dicembre) ha perso sia la conduzione del reality La pupa e il secchione, ora affidato a Enrico Papi, sia Pomeriggio 5, passato sotto la guida di Myrta Merlino, proveniente da La7.

Si parla di lei come giudice a Ballando con le stelle, ma Milly Carlucci non conferma né smentisce: «Barbara è una grandissima professionista, le faccio un in bocca al lupo in modo che la sua carriera continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora».

Scomparsa dalle reti Mediaset anche Belen: [...] non sarà più la padrona di casa del programma di Italia 1, e non la rivedremo nemmeno nel talent Tú sí que vales. Lei su Instagram reagisce da signora: nessun dramma, zero polemiche.

Rassicura i fan che è serena e parla di altri (non meglio precisati) progetti in arrivo. In panchina le fa compagnia Teo Mammucari [...] . Non sono previsti nuovi show neanche per Piero Chiambretti [...]. In realtà Pier Silvio Berlusconi, che lo stima da sempre, gli avrebbe offerto un programma in onda in seconda serata su Canale 5, con la possibilità di due appuntamenti speciali in prime time. La trattativa è in corso.

Nome illustre ai box è pure quello di Ilary Blasi: la sua Isola dei Famosi non è andata benissimo ed è un eufemismo visto che la trasmissione ha spesso perso la sfida con le reti Rai, a volte addirittura contro delle repliche. E nonostante l’azienda l’abbia difesa dicendosi soddisfatta dei risultati («Potrebbe essere che slitti una stagione», ha detto alla presentazione dei palinsesti Mediaset Piersilvio Berlusconi) sono in molti a scommettere che l’ex signora Totti non tornerà alla guida del celebre reality.

Non meno lunga è la lista dei panchinari Rai. Non pervenuti per la prossima stagione Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, così come Roberta Capua, che ha perso per un soffio la conduzione di Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di Rai1, e Drusilla Foer, che non vede riconfermato il suo Almanacco.

A casa resta anche Ilaria D’Amico [...]. Tra i rimpiazzati eccellenti figura anche Flavio Insinna: L’eredità non sarà più sua. Da gennaio deve abdicare e cedere il suo regno (di ascolti) a Pino Insegno. Pare che si dedicherà alla fiction - figura infatti tra i protagonisti del tv movie La stoccata vincente - ma, almeno per il prossimo semestre, non sarà in onda.

