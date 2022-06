“5 GIUGNO 2022, IL GIORNO IN CUI ALL'ITALIA UNITA È TOCCATO APPLAUDIRE SALLUSTI. GILETTI È RIUSCITO IN UN'ALTRA STRAORDINARIA IMPRESA CHE VA OLTRE LA FANTASCIENZA”

5 giugno 2022, il giorno in cui all’Italia unita è toccato applaudire #Sallusti.#Giletti questa sera è riuscito in un’altra straordinaria impresa che va oltre la fantascienza.#nonelarena pic.twitter.com/INdelljMBe — ApocaFede (@DrApocalypse) June 5, 2022

LALLERO@see_lallero

massimo giletti da mosca

Prima la tensione con Alessandro Sallusti, poi il panico per un improvviso malore per Giletti: puntata di #nonelarena tra polemiche e momenti di apprensione.

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare.

tweet su giletti in diretta da mosca 3

Michele D'Alterio@MikeleDalterio

Giletti come me quando l’interrogazione prendeva una brutta piega

Giuseppe Candela@GiusCandela

Puntata pessima. Senza se e senza ma. E senza scusanti. #nonelarena

Caciottaro@Caustica_mente

“Se ci troviamo qui a Mosca vuol dire che libertà c’è in Russia” esordisce così la propaganda russa direttamente da Mosca #Nonelarena

massimo giletti da mosca

Yoda@PoliticaPerJedi

Giletti è quel tipo di giornalista che per raccontare l’invasione dell’Ucraina non va in Ucraina ma in Russia.

ApocaFede@DrApocalypse

#Giletti è riuscito a trovare l’unico politologo ucraino filorusso che vive a Mosca. Fenomeno #NonelArena

tweet su giletti in diretta da mosca 1

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#livenonelarena ormai la trasformazione è completata . Ma arrivati a questo punto preferivo l ‘originale. Almeno mi divertivo e non sputtanavo argomenti seri

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

Onestamente a #Nonelarena anzi a #livenonelarena stasera avrebbe potuto dire la sua anche #federicofashionstyle

ApocaFede@DrApocalypse

mi chiedo come Enrico Mentana possa serenamente continuare ad essere il volto giornalistico di una rete in cui ogni domenica va in onda Giletti con programma impresentabile come #NonelArena

Mario Manca@MarioManca

tweet su giletti in diretta da mosca 2

Mi piacerebbe tanto sapere cosa pensa Lilli Gruber sul condividere lo stesso canale con un uomo che, pur di spettacolarizzare la guerra, si è impuntato sul condurre una puntata di un talk dalla Piazza Rossa. #Giletti

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Il pattume televisivo che propone Giletti - ancor prima di fare un pessimo servizio di informazione - è un problema per l’editore e per la testata giornalistica. #NonelArena mina la credibilità di ore ed ore di prodotti di daytime realizzate dalla redazione del #TgLa7. #AscoltiTv

Claudio Cerasa@claudiocerasa

Il problema però è anche chi si stupisce che Giletti faccia il Giletti #mancavasoloilbracciodisilicone

myrta merlino urla massimoooo a giletti

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Giletti dice a Zakharova che i media italiani sono gli unici a far parlare i propagandisti di Putin. Come se fosse una cosa di cui vantarsi. Spengo e mi metto a leggere un libro: fatelo anche voi

Giovanni Rodriquez@GiovaQuez

Intervista di #Giletti in sintesi.

Giletti: "Perché non volete la pace?"

Zakharova: "Perché siete delle merde"

Giletti: "Non le do torto, ma possiamo fare pace?"

Zakharova: "No, siete delle merde"

Giletti: "Ha ragione ma facciamo pace?"

Zakharova: "Siete delle merde"

#NonelArena

massimo giletti massimo cacciari

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Tra l’altro la tizia del governo di #Putin sta tirando degli schiaffoni (verbali) fortissimi a Giletti dandogli sostanzialmente dell’incompetente. Il fastidio per quello che #NonelArena rappresenta è parzialmente compensato da questa umiliazione di G. nel suo stesso programma.

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

SCHIAFFONI A GILETTI ANCHE DA ALESSANDRO SALLUSTI #NonelArena #La7

Massimo Galanto@GalantoMassimo

"Il Cremlino è un palazzo di merda. Massimo, dovresti avere il coraggio di dirlo ai tuoi interlocutori lì, sono due coglioni. Non voglio più partecipare a questa sceneggiata, rinuncio al compenso pattuito e me ne vado".

massimo giletti maria zakharova

Sallusti choc a #NonelArena

Dietro la politica@dietrolapolitic

#Sallusti ha praticamente dato a #Giletti del tappetino e a #Cacciari dell'utile idiota e della cretina a #Zakharona e dei coglioni agli altri ospiti di #NonelArena Poi se ne è andato. Un gigante.

nonleggerlo@nonleggerlo

Momenti drammatici a #nonelarena, quando si è scoperto che La7 paga un gettone di presenza a Sallusti.

maria zakharova ospite di giletti

Luca Bottura@bravimabasta

Sallusti a Giletti: "Aiutami a dire che hai fatto una figura di melma senza dirti che hai fatto una figura di melma". #NonelArena

Luca Bottura@bravimabasta

Merlino a Giletti: "Aiutami a dire che hai fatto un'intervista del menga senza dirti che hai fatto un'intervista del menga". #NonelArena

nonleggerlo@nonleggerlo

Myrta Merlino: “Massimo ha avuto un mancamento, siamo tutti umani, può succedere. Stiamo cercando di capire. Spero si ricolleghi presto con noi. Ora rimettiamo i piedi nella realtà… questa signora ci ha portati in una realtà parallela" (Myrta in autogestione) #nonelarena

massimo giletti da mosca 1

ApocaFede@DrApocalypse

“Massimo ha avuto un malore al termine di una puntata complicata”. Voluta, pensata, insensatamente realizzata, cavalcata, senza pudore alcuno. “Complicata” per volontà di editore e conduttore #nonelarena #giletti

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Al netto del momento drama del malore di Giletti, il giudizio sulla puntata di #Nonelarena è ignobile. Trasferta inutile a fini giornalistici ma necessaria solo per solleticare l’ego del conduttore, solita propaganda filo Russa in nome di un pluralismo che è solo foglia di fico.

massimo giletti da mosca.

Luca Dondi@lucadondi94

La cosa che trovo più squallida, vomitevole e da radiazione dall’albo sono le risate che Giletti fa con i suoi ospiti rappresentanti della propaganda. Risate e sorrisi mentre si perdono vite e si sparge sangue. Una pagina raccapricciante del giornalismo italiano. #nonelarena

Caciottaro@Caustica_mente

#Giletti in diretta dalla piazza Rossa di Mosca è il punto più basso del giornalismo televisivo #NonèLArena

Il Grande Flagello@grande_flagello

Giletti vola fino a Mosca per avere la Piazza Rossa sullo sfondo. Bastava un po' di green screen. #NonelArena

Post muto. Perché davvero siamo oltre il ridicolo. — Gaia Tortora (@gaiatortora) June 5, 2022

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

maria zakharova 1

#giletti a #mosca per fare interviste via #skype l’evoluzione del non giornalismo. Alla fine il titolo era ‘ #giletti va a #mosca ‘ . Il resto… paga #Cairo contento lui

Giuseppe Candela@GiusCandela

Giletti da Mosca intervista Cacciari in collegamento dalla Calabria. #NonelArena

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Cairo che taglia il tagliabile dovrebbe chiedersi l’utilità di mandare Giletti a Mosca che intervista Cacciari in Calabria e una tizia russa che sta in Russia ma collegata su Skype e tutto questo accendendo a Roma uno studio di 700 mq che rimane vuoto #NonelArena #La7

Marco Ferraglioni@MFerraglioni

alessandro sallusti massimo giletti 1

Mi chiedo perché #MassimoGiletti sia andato a #Mosca per intervistare via #Skype la portavoce del Ministro degli Esteri #Lavrov, ha i soldi da buttare #UrbanoCairo?? Intervista che poteva essere fatta anche da #Roma in remoto #NonelArena

Massimo Falcioni@falcions85

Una diretta così la puoi fare pure col chroma key da casa. Trasferta oggettivamente inutile. Santoro a Belgrado si collegò da un ponte, con la popolazione inferocita. Qui siamo passati dal bunker coi sacchi alla piazza Rossa. Utile a malapena per qualche polemica. Resa? Zero.

nonleggerlo@nonleggerlo

massimo giletti maria zakharova 1

Grandi momenti di televisione, Giletti è live da Mosca e non riesce a collegarsi con gli ospiti da Mosca. “So che possiamo andare in pubblicità, ma vorrei risolvere: per ora vi offro la bellezza del Cremlino” #nonelarena

nonleggerlo@nonleggerlo

Massimo Giletti live da Mosca: “Mi date a schermo pieno il Cremlino, qui dietro alle mie spalle… Cacciari, che impressione le dà vedere il Cremlino?” “L’ho visto altre volte… è la grande Russia” #nonelarena

Luca Bottura@bravimabasta

Solovyev spiega che i giornalisti russi sono dotati di senso dell'umorismo. Anna Politkovskaja probabilmente l'hanno ammazzata per quello: non capiva le battute. #giletti #nonelarena

massimo giletti da mosca

marco taradash@mrctrdsh

Giletti: “stupri omicidi bambini ammazzati sia da una parte che dall’altra”. Ma che figura meschina.

jean- jacques r@janavel7

E c'è andato fino a Mosca per fare quella figura di merda giornalistica? #Giletti

MASSIMO GILETTI A MOSCA CON SOLOVYEV DOPO IL MANCAMENTO

Davide Aldieri@Lazzaro1969

Alla fine a Mosca abbiamo mandato il generico di Salvini: Giletti. #NonelArena

@nonelarena

Luca Bottura@bravimabasta

C'è di buono per i russi che se vedono 'sta roba a Washington, ci cacciano dalla Nato entro 15" #giletti #nonelarena

Il Grande Flagello@grande_flagello

Giletti in chiusura dissente da Sallusti: "il Cremlino non è un palazzo di merda perchè è bello dal punto di vista artistico" Sipario #NonelArena

massimo giletti maria zakharova

Francesco Canino@fraversion

nonostante il battage per il live di Giletti da Mosca, Non è l’Arena ha registrato ieri 888 mila spettatori con il 7.1%. Cifre che ha toccato altre volte e con una concorrenza molto più forte di quella di ieri. #NonelArena #AscoltiTv