Dai "soldini" ricevuti dai nonni come regalo di Natale (300 euro investiti per realizzare il suo primo gioiello) a una stima di fatturato di 10 milioni di euro, a soli 23 anni. I social, dove vanta più di due milioni di follower l'hanno ribattezzata la nuova Chiara Ferragni. Si chiama Martina Strazzer, è di Modena, […]. Tutto inizia nel 2019 quando Martina, dopo la fine di una relazione "tossica" decide di riprendere in mano la propria vita. «Il mio fidanzato mi vietava di uscire con le amiche o addirittura di indossare dei jeans. Mi sentivo solo un sacco di pelle nel fondo di una prigione. Mi accorsi che stavo perdendo momenti di vita che non sarebbero più tornati».

L'INIZIO

Così decide di uscire dall'isolamento, gira gli orafi della sua città e fa produrre al prezzo più conveniente uno dei suoi schizzi in un unico esemplare. Lo posta sui social e inizia a ricevere i primi ordini ma senza un budget né un magazzino a disposizione decide di mettere in campo il suo personale modello di business. […] Martina ha fondato il suo brand di gioielli nella sua cameretta a soli 19 anni contro le aspettative dei genitori che volevano per lei una laurea in biotecnologie […]

«Una giovane imprenditrice non viene mai ascoltata, solo quando sfodera i numeri e inizia a parlare di soldi, le viene data la stima che merita». Martina Strazzer di soldi ha iniziato a parlarne eccome e i suoi di numeri parlano da soli. Un'azienda, "Amabile", da 40 dipendenti e un sogno ancora più grande, quello di conquistare il mercato internazionale.

La vera svolta arriva nel 2021 quando la giovane imprenditrice decide di aprire un profilo TikTok. […] «Eravamo in piena pandemia e capii che le persone avevano bisogno di leggerezza». Le visualizzazioni schizzano alle stelle scalando l'algoritmo della piattaforma. […] Nel giro di qualche mese la sua cameretta si riempie di pacchettini da spedire in tutta Italia. […] «Ingaggiare il primo dipendente è stato il passo più difficile. Avevo 21 anni e tanta paura di assumermi una responsabilità più grande di me». Ora Amabile dà lavoro a 40 persone, 39 ragazze tra i 19 e i 26 anni, e un solo uomo, il magazziniere. Nel 2020 ha dichiarato un fatturato di 65 mila euro, nel 2021 di 350 mila, nel 2022 è arrivata a 4 milioni e quest'anno ha come obiettivo il traguardo dei 10 milioni.

NEI NEGOZI

Nelle scorse settimane il suo sogno è uscito dallo schermo dei telefonini per approdare nei negozi fisici. Centinaia di fan si sono riversati tra gli scaffali della Rinascente di Milano per comprare i gioielli e incontrare Martina che durante questi anni ha raccontato loro ogni passo della sua avventura creando un vero legame emotivo, segreto del suo successo. […] «E pensare che per il mio ex quella di Amabile era un'idea sbagliata, mi diceva che sarebbe stato meglio scegliere un lavoro che mi emancipasse di più. Per fortuna che non l'ho ascoltato».

