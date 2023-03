9 mar 2023 11:25

GIORGIA SOLERI, UNA CON I DOLORI VARIABILI – SELVAGGIA LUCARELLI STUZZICA LA FIDANZATA DI DAMIANO DEI MANESKIN (CHE HA FATTO SAPERE URBI ET ORBI DI SOFFRIRE DI VULVODINIA, MALATTIA CHE LA BLOCCAVA A LETTO PER SETTIMANE) CONCORRENTE DI “PECHINO EXPRESS”: “QUINDI IL DOLORE ORA NON È PIÙ INVALIDANTE MA È DIVENTATO GESTIBILE A SECONDA DELLE OCCASIONI A CUI NON PUÒ RINUNCIARE. SIAMO TUTTI FELICI PER LEI, DAI, UNA BUONA NOTIZIA” - VIDEO!