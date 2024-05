30 mag 2024 13:10

I GIORNALI MUOIONO E GLI EDITORI INCASSANO – OPENAI, LA SOCIETÀ DI CHATGPT, HA ANNUNCIATO NUOVI ACCORDI CON IL GRUPPO “VOX” E IL SETTIMANALE “THE ATLANTIC” - COME GIÀ CON IL GRUPPO “NEWSCORP” DI MURDOCH, I MEDIA INCASSERANNO FIOR DI MILIONI PER “ALLENARE” I MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE. CHE POI CREERANNO CONTENUTI CON UNA VELOCITÀ IRRAGGIUNGIBILE PER GLI ESSERI UMANI, RENDENDO OBSOLETI I GIORNALISTI IN CARNE E OSSA…