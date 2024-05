GIOVANNI STORTI È DIVENTATO UN “GRETINO”! – IL COMICO, DEL TRIO ALDO GIOVANNI E GIACOMO, GIUSTIFICA GLI “ECO-VANDALI” CHE BLOCCANO STRADE E IMBRATTANO MONUMENTI: “SENZA DISSENSO NON C’È CAMBIAMENTO. IL CONSUMISMO E IL CAPITALISMO HANNO FATTO SALTARE QUESTO MONDO. L’AUTO IN CITTÀ? VA LIMITATA. LA DOCCIA TUTTI I GIORNI? È UN VIZIO, COME MANGIARE ALIMENTI FUORI STAGIONE O AVERE 100 MAGLIETTE E CAMBIARLE DI CONTINUO. LE VENDITE ONLINE SONO UN DISASTRO..." - LA BATTAGLIA PER DIFENDERE I POLPI

Estratto dell’articolo di Agostino Gramigna per il “Corriere della Sera”

giovanni storti in santocielo 3

[…] Giovanni Storti ha appena finito di mangiare. Simpatia e spontaneità sono il suo marchio. Però, a tratti, si esprime come un santone. «Non sono diventato un profeta. Ma vedo indifferenza verso la natura. Sia nei più anziani sia nei giovani». L’attore è testimonial di un progetto, «La casa dei polpi», lanciato a Talamone (Grosseto) dall’associazione «La casa dei pesci».

L’obiettivo è favorire il ripopolamento dei mari. Ecco l’entrata in scena del polpo. «Sta scomparendo, colpa dei moderni modi di pesca e dell’ingordigia umana». Lui, sempre più impegnato in campagne a favore dell’ambiente, ai polpi s’è appassionato dopo aver conosciuto un pescatore ambientalista.

giovanni storti

«Si chiama Paolo. Lotta contro un tipo di pesca che li sta facendo sparire. I polpi vengono intrappolati in migliaia di contenitori di plastica». L’obiettivo dell’associazione è far adottare un polpo buttando in mare 2.000 anfore». Il polpo è un animale che cerca le tane e ci si s’infila. Il comico non mangia più polpi. Neanche pesci spada e tonni. «Sapendo come vengono catturati». Vegetariano? «Mangio carne, ma solo quella di allevamenti sani».

[…] Soddisfatto?

«Mica tanto. Solo un disastro ci può spingere a riconsiderare la natura. Per molti il verde è solo uno sfondo cromatico».

Pessimista. Di chi è la colpa?

«La comodità».

gretini alla maratona di roma 17

I giovani da salotto di papa Francesco?

«Non sono credente ma il Papa ha raccontato perfettamente quello che sta succedendo. I ragazzi devono svegliarsi. Il problema è che anche quando lo fanno il sistema li mette a posto».

Si riferisce agli attivisti che imbrattano o bloccano il traffico per attirare le attenzioni sul clima?

«Si può discutere sulle forme ma il dissenso deve essere ascoltato. Senza dissenso non c’è cambiamento. Il consumismo e il capitalismo hanno fatto saltare questo mondo».

gretini alla maratona di roma 9

Giovanni fa degli esempi.

«L’auto in città va limitata, la doccia tutti i giorni è un vizio, come mangiare alimenti fuori stagione o avere 100 magliette e cambiarle di continuo. Le vendite online sono un disastro».

Lei è famoso e ricco. Qualcuno potrebbe obiettare che sono posizioni da comunista chic.

«Non c’è bisogno di rinunciare al benessere, solo contenerlo».

GIACOMO PORETTI GIOVANNI STORTI

Ricapitolando: lei non si fa la doccia tutti i giorni e si contiene con vestiti e scarpe.

«Sì, però non sono un santo. In Monferrato ci vado in auto pure io perché a Vignale non c’è la ferrovia. E a casa accendo i riscaldamenti». […]

gretini fanno irruzione a la rinascente 6 la sfida di giovanni storti con la lattina di alluminio 4 adrian celentano con natalino balasso e giovanni storti gretini bloccano via salaria a romaa 3 gretini di ultima generazione interrompono concerto all auditorium 2 la sfida di giovanni storti con la lattina di alluminio 8 giovanni storti