LA FAMOSISSIMA CANTANTE HA DETTO AL SUO EX E DOTATO FIDANZATO: "OGGI IN CULO NO. STASERA MI DEVO ESIBIRE E NON VOGLIO DEAMBULARE MALE"

Alberto Dandolo per Dagospia

serena bortone foto di bacco (4)

- Una scatenatissima Serena Bortone si è concessa feste e uscite a tarda notte. La conduttrice di "Oggi è un altro giorno" è apparsa spesso in giro "scortata" da Alessandro Egger, ex concorrente di "Ballando con le Stelle", ora tra gli affetti stabili. Tra i due è nata una bella amicizia, che feeling!

shari in dolce&gabbana con salmo

- Ma Shari e Salmo sono una coppia? Le voci circolano ormai da mesi. Lei tra i big in gara, dopo un passaggio a Sanremo Giovani, lui al Festival nella serata duetti e per ben due volte si è esibito sulla nave Costa Smeralda. Sono spesso insieme, c'è chi assicura l'esistenza di una relazione ma loro non forniscono commenti. Mistero irrisolto. Per ora.

luisa ranieri in versace

- Le notizie che non vi cambieranno certamente la giornata. Quest'anno a Sanremo hanno letteralmente riaperto le gabbie. C'erano una volta i sosia di Pavarotti e Liz Taylor, ora la città è stata invasa da prezzemoloni del piccolo schermo e dei social. Alla lista aggiungete anche Donna Imma Polese del "Boss delle Cerimonie" e l'Uomo Gatto fu protagonista di "Sarabanda".

alba parietti

- Elena Sofia Ricci, Francesco Arca, Luisa Ranieri, Carolina Crescentini e il cast di Mare Fuori. Tutti attori delle fiction Rai che sono sbarcati in Riviera per ragioni promozionali, proprio per questo motivo non hanno percepito alcun cachet.

- La scalata per un posto in prima fila per Alba Parietti non è andata in porto. Non ci sono più i Festival di Sanremo di una volta, questa volta si è accontentata di qualche quarta fila ma anche di una seconda. Caro Amadeus, per il 2024 organizzati: abbiamo bisogno di certezze!

IL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL

- "No oggi in culo no. Non posso. Stasera mi devo esibire e non voglio deambulare male". Questa la lapidaria frase che la famosissima cantante ha detto al suo ex e dotato fidanzato incontrato a Sanremo e col quale tutt'ora intrattiene ottimi rapporti e che ogni tanto incontra per qualche sex session. Di chi stiamo parlando?

levante in etro

- Gira voce che Rosa Chemical, promotore del sesso libero, abbia ben poco da condividere con Francesco Gabbani o Rocco Siffredi. A sostenerlo è una sua ex amante. Chi è questa esuberante donzella?

- In gara a Sanremo c'era un cantante molto amato, uno che riempie gli stadi. Peccato che le ex fidanzate la pensino tutte allo stesso modo. “Riempie, si..ma alla velocità della luce! Fa solo canzoni brevi". Cosa mai vorranno dire? Ah, non saperlo...

levante

- Cosa e chi c'è "dietro" la svolta birichina di Levante? Un uomo o una donna? Chi vivrà vedrà...