GISELLA CARDIA UNA “MARIA” L’HA VISTA. NON ERA LA MADONNA, MA MARIA GRAZIA CUCINOTTA! – LA FOTO, DI NOVEMBRE 2021, DELL’ATTRICE INSIEME ALLA SANTONA DI TREVIGNANO CHE SOSTIENE DI VEDERE LA MADONNA OGNI TRE DEL MESE – ALL’EPOCA CARDIA ERA NEL PIENO DELLA SUA FAMA E MIGLIAIA DI FEDELI ACCORREVANO PER VEDERE IL PRESUNTO MIRACOLO - CUCINOTTA, IN PRIMA FILA, TIENE IL ROSARIO TRA LE MANI, ABBRACCIA LA PSEUDO-VEGGENTE... - VIDEO

In un primo momento sembra schermirsi, titubante, riparata sotto un capiente ombrello che, mentre la pioggia e il vento imperversano, la protegge dalla telecamera che riprende in diretta l'evento. Poi però, nel momento clou della «messa», quando si levano i canti davanti alla Madonna (di plastica) nella teca azzurra, anche lei si alza in piedi ed ecco l'abbraccio con Gisella Cardia, la veggente di Trevignano finita tra le polemiche dopo le accuse di truffa e finzione da parte dei suoi ex seguaci.

Era il 3 novembre 2021 e, sulla collina alle porte di Roma, c'era anche l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che si era avvicinata alla veggente in un momento in cui, in effetti, il movimento della Madonna di Trevignano attirava adepti da ogni parte d'Italia.

Tre novembre 2021, attesta il video. Per la santona erano mesi d'oro. Da qualche tempo, circa tre anni, dal ritorno da Medjugorje dove si era convinta aver visto la Madonna lacrimare, Cardia è sulla cresta dell'onda, seguita e osannata da suoi seguaci, che credono ai suoi miracoli - la moltiplicazione degli gnocchi e del coniglio, il sangue dalle statuine sacre - e le elargiscono laute ricompense. […]

Cucinotta è lì in prima fila, raccolta e pensierosa. Prima tormenta il rosario, stretto tra i pugni, e poi quando Cardia si avvicina scatta l'abbraccio, con Cucinotta che regge l'ombrello per entrambe e Cardia rivolta al cielo, in estasi, pare. Una lunga «omelia», il video dura un'ora e 24 minuti, e poi i saluti, coi fazzoletti bianchi sventolati al vento.

[…] I raduni del 3 del mese, in ogni caso, continuano. All'ultimo di mercoledì scorso, prima preghiera dell'anno, il nuovo messaggio: «Il sole emanerà tutta la sua potenza, causando grandi tempeste solari. Il tempo è vicino! Le profezie stanno per compiersi. Benedite, perdonate coloro che vi hanno fatto del male e lasciate che sia mio Figlio a preoccuparsene».

