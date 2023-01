GIÙ LE MANI DALLA LOLLO – PARLA MARA VENIER DOPO LA PUNTATA DI "DOMENICA IN" DEDICATA A GINA LOLLOBRIGIDA: "HO RACCONTATO CHI ERA PIÙ DI TANTI CHE PARLANO A VANVERA" – POI RIVELA: "MI SONO BECCATA UNA DENUNCIA DA JAVIER RIGAU, IL SIGNORE SPAGNOLO, COME LO CHIAMO IO. COME VEDETE, PERÒ, NON ME SO' SPAVENTATA TANTO!" LA LITE A LA VITA IN DIRETTA CON MARISELA FEDERICI PER DIFENDERE LA LOLLO: “MI FA ORRORE...” - VIDEO

Mara Venier telefona a #lavitaindiretta e si scaglia contro Marisela Federici: "Mi fa orrore il tuo cinismo. Che ne sai di dolore e sofferenza, che stai sempre in villa a fare le feste?" pic.twitter.com/Cemj4iPqO5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2023

Estratto dell’articolo di Francesca D'Angelo per “la Stampa”

(...)

gina lollobrigida a domenica in con mara venier 4

Tra i suoi successi, possiamo includere la puntata dedicata alla Lollo lodata dai critici tv?

«Non mi pare vero: ci ho impiegato 40 anni, ma ce l'ho fatta! Comunque, quella puntata, la dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini: lì Gina era testimone di se stessa. Il testamento che ha lasciato a Domenica In racconta i fatti. Punto».

L'ultimo desiderio della Lollo era di morire in pace. Il circolo mediatico le concederà questo lusso?

«Me lo auguro. Io quello che dovevo dire l'ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto».

gina lollobrigida a domenica in con mara venier 3

È vero che si è beccata una denuncia?

«Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell'intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so' spaventata tanto! (ride)».

Anche lei ha un passato d'attrice: mai tentata di tornare sul set?

mara venier 5

«Per carità! Ferzan Ozpetek - regista che amo alla follia! - mi corteggia da ben due anni per avermi in un suo film. Tuttavia, conducendo Domenica In, non avrei il tempo materiale per dedicarmi al cinema e, forse, non sarei nemmeno più all'altezza».

Molte attrici hanno denunciato di essere state vittime di molestie : a lei è successo?

«Be', ero bella e giovane: qualcuno ci ha provato ma me la sono sempre cavata da sola. Ho puntualmente reagito, anche in maniera molto forte! Alle ragazze di oggi dico: un conto il corteggiamento o l'avance invadente, ma quando si parla di violenze e abusi bisogna immediatamente denunciare. Seduta stante».

gina lollobrigida a domenica in con mara venier 1 rissa mara venier marisela federici a la vita in diretta mara venier 2 mara venier gina lollobrigida Francisco Javier Rigau e gina lollobrigida 1 javier rigau gina lollobrigida Francisco Javier Rigau e gina lollobrigida gina lollobrigida a domenica in con mara venier 2