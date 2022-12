GIU’ LE MANI DA "CIPOLLINO"! MASSIMO BOLDI, RIMASTO SENZA CINEPANETTONE, È FINOTO NEL MIRINO DEL POLITICAMENTE CORRETTO PER AVER SCAMBIATO I SOCIAL PER UN SITO DI INCONTRI - DAL MESSAGGIO A TAYLOR MEGA “MOLTO CARINA, RISERVATA E SIMPATICA” ALL’INVITO A PAOLO CONTICINI A “TROMBARSI" LA BALLERINA – LUI CONFESSA: “SU INSTAGRAM MI SCRIVONO MOLTE DONNE DANDOMI DEI NUMERI DI TELEFONO ACCOMPAGNATI DA FOTO. MA IO NO HO MAI CERCATO NESSUNO” - VIDEO

Ci mancava solo che Massimo Boldi, rimasto senza Cinepanettone, entrasse nel mirino del politicamente corretto. Ma come, Cipollino, adesso che non si fanno battute sul pistolino e sul me la ciula, perché dovrebbe nascere la polemica? Perché l’attore milanese, a quanto pare, si potrebbe dire che ha scambiato i social per un sito di incontri o qualcosa di simile. Tutto è nato anni fa quando l’attore coinvolse nelle sue scorribande Taylor Mega, modella e influencer, molto attiva su tutti i social, in particolare su TikTok, dove conta un milione di followers, e ancora di più Instagram, dove arriva a 2,8 milioni. In pratica, numeri di altissimo livello per l’audience italiana, e che alla fine ha conquistato anche Massimo Boldi.

Infatti, l’ex star dei Cinepanettoni e leggendaria spalla di Christian De Sica nelle commedie italiane, aveva postato (salvo poi rimuoverla) sul suo profilo Instagram una foto di Taylor Mega. Alla fine, che qualcuno reposti o condivida un post social di qualcuno è un conto, ma che Boldi - quindi, fra tutte le considerazioni del caso, anche il fatto che è un personaggio pubblico - condivida con il suo pubblico una foto di Taylor Mega scrivendo anche “Molto carina riservata simpatica“ sembra di essere su Scherzi a parte. Invece è andata proprio così, salvo che poi l’attore ha cancellato la foto sia da Facebook sia da Instagram (che utilizza per lo più per condividere foto e video della sua fanpage ufficiale di Facebook).

In questo modo, Boldi non soltanto ci ha dato informazioni sulla personalità di Taylor Mega (magari la conosce), ma ha anche suscitato i commenti di scherno dei suoi followers. Infatti, si sono ritrovati sotto la foto molte frasi sul fatto che Massimo Boldi utilizzi i social come un sito di incontri, qualcuno ha chiesto chi fosse la ragazza in questione, qualcun altro si è domandato se addirittura il suddetto Boldi stesse bene; le offese sono state più o meno pacate, ma si intende che la gente su Facebook e su Instagram ha sfottuto l’attore di Vacanze di Natale per questa leggerezza. Arrivò, in seguito, anche la risposta della Mega, che aveva commentò la foto con una risata. Quella che con Boldi si dovrebbe fare sempre, tranne che questa volta. Un gesto da boomer che però ha replicato altre volte.

Come quando nel 2020 scrisse su Facebook: “Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate se un uomo adulto, più o meno della mia età, si potrebbe innamorare ancora..di una donna molto più giovane, e la donna più giovane, molto più giovane, potrebbe innamorarsi dell’uomo più grande?”. Questa la domanda che, attraverso il suo canale ufficiale, Boldi rivolse ai suoi followers. E il perché lo spiegò sempre lui stesso: “Vi domandate se quell’uomo sono io? Perché no….!!!”. Un nuovo amore era infatti arrivato nella sua vita, Irene Fornaciari di ben 34 anni più giovane (ma ora è finita anche con lei). Ma che Massimo Boldi abbia un debole per le belle donne è cosa nota e lo ha dimostrato (sempre via social) un'altra volta quando nel 2021 ha condiviso una dedica indirizzata ad una ragazza speciale della sua vita, Enrica Tarolla, giovane manager della quale si era parlato come di una nuova fiamma per il comico.

E lui scrisse su Instagram: "Nonostante i 43 anni di differenza, ci capiamo al volo". Sul suo utilizzo dei social gli è stato chiesto conto in alcune interviste. Le donne cercano di contattarla anche via social? “Su IG mi scrivono molte donne dandomi dei numeri di telefono accompagnati da foto. Ma io no ho mai cercato nessuno”. Sarà vero, ma di certo Boldi è scivolato altre volte in gaffe che fanno pensare a un utilizzo delle piattaforme un po’ troppo disinvolto. Come due anni fa, all'indomani della nuova puntata di 'Ballando con le Stelle' su Rai 1, quando Paolo Conticini festeggiò sui social l'approdo in finale in coppia con Veera Kinnunen: "E finale sia! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene, mi avete fatto felice", scrisse l'attore su Instagram, pubblicando una foto insieme con la Kinnunen. E tra i tanti like non passò inosservato il commento, decisamente sopra le righe, del profilo ufficiale di Massimo Boldi: "Trombala... se lo merita".

Di recente Massimo Boldi sui social è stato avvistato alla cena con altri importanti nomi del mondo comedy italiano. Jerry Calà, Cochi e Renato, Enzo Iacchetti, Diego Abatantuono e Teo Teocoli tutti a cantare La vita, la vita, una delle hit, di Cochi e Renato. Ma appunto, solo cene ed eventi mondani, perché è da un po’ in effetti che Cipollino manca dal grande schermo - ma in realtà, anche dal piccolo. Infatti, l’ultima volta di Massimo Boldi è comparso in un film è stato (ma dai) nell’ultimo cinepanettone con Christian De Sica, In vacanza su Marte. Per il resto, il nome di Boldi era un po’ sparito dai radar, al contrario del suo storico partner nei cinepanettoni, Christian De Sica, che invece continua a comparire in molti film e anche con dei lavori da regista.

