GIUCAS HA SBUCCIATO LA CIPOLLARI? - AL "GRANDE FRATELLO VIP", GIUCAS CASELLA PARLA DEI SUOI NUMEROSI FLIRT, ELENCANDO FRA LE "FORTUNATE" ANCHE TINA CIPOLLARI - LA RISPOSTA DELL’OPINIONISTA DI "UOMINI E DONNE" E' DA INCORNICIARE: “CHE TE DEVO DÌ? IO NON MI SENTO DI SMENTIRE. METTI CHE M’AVEVA IMBAMBOLATA, ERO IN TRANCE E NUN ME SO’ ACCORTA?"

giucas casella

Da www.leggo.it

Tina Cipollari e il flirt con Giucas Casella. Al Grande Fratello Vip il recluso Giucas Casella ha parlato dei suoi numerosi flirt, elencando anche fra le fortunate Tina Cipollari, la storica opinionista di "Uomini e donne" di Maria De Filippi. Tina, a distanza di tempo, ha deciso di parlare della presunta liaison.

tina cipollari

Tina Cipollari e il flirt con Giucas Casella

Giucas Casella al GFVip non ha mancato di farsi sfuggire l'identità di suoi alcuni flirt nel passato, fra cui appunto Tina Cipollari. Il nome dell'opinionista di “Uomini e donne” è stato fatto quando un'altra sua presunta ex “evocata” da Giucas, Patrizia De Blank, è entrata in casa proprio per negare ogni tipo di coinvolgimento amoroso con lui:

giucas casella 6

«Scusami, forse hai perso la memoria – ha obbiettato Casella - Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality "Il ristorante", quando venivi a casa, uscivamo? Tu mi telefonavi per amore! Eri anche gelosa perché mi frequentavo con la Tina Cipollari e sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti».

tina cipollari

Tina Cipollari non si è mai espressa a riguardo, ma ora sembra proprio aver cambiato idea. Intervistata dal settimanale “Vero” ha infatti dato la sua, come al suo solito ironica, risposta: «Che te devo dì? - ha spiegato - Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?».

