GIULIA DE LELLIS IN CRISI CON IL SUO FIDANZATO CARLO BERETTA. C'È ANCHE CHI HA PARLATO DI UN RIAVVICINAMENTO CON L'EX, ANDREA DAMANTE. PER ORA NESSUNA CONFERMA (O SMENTITA) – AVVISATE PIER SILVIO, AL GF VIP DANIELE DEL MORO SI RIVOLGE COSI’ A ORIANA MARZOLI:

Ivan Rota per Dagospia

oriana marzoli

Da giorni si parla di Giulia De Lellis in crisi con il suo fidanzato, Carlo Beretta. C'è anche chi ha parlato di un riavvicinamento con l'ex, Andrea Damante. Per ora Giulia non ha dato alcuna conferma (né smentita)…

Altro che Grande Bordello: ora il Grande Fratello si è trasformato nel Grande Oratorio con Alfonso Signorini che spiega ai poveri scappati di casa “la nuova linea” del programma imposta da Piersilvio Berlusconi che, ripetiamo, ci ha tenuto decenni per capire che il GF e il GF Vip sono trash. E purtroppo ora il reality diventa una soap per educande. Che senso ha?

Questa “nuova linea” (Signorini lo ripete decine di volte) porta un’ammonizione nei confronti di Edoatdo Tavassi perché ha buttato a terra una stecca da biliardo urlando un’imprecazione. Manco avesse rubato in chiesa. Il concorrente si scusa dicendo che quando perde al gioco si arrabbia, ma il diacono Signorini lo bacchetta oltremisura.

Arriva poi il turno di Edoardo Donnamaria che viene eliminato perché è stato violento nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. La cosa più grave sta nel fatto che non viene mostrato e nemmeno spiegato niente al pubblico di quanto sia successo. Una cosa molto grave nelle dinamiche televisive. E non é la prima volta che succede in questa edizione del GF Vip.

giulia de lellis

Ve lo spieghiamo noi: l’ex volto di Forum durante il pomeriggio di mercoledì, era in cucina e stava preparando un panino. Antonella glielo ha chiesto e lui le ha risposto male: “Mi hai rotto le palle, ora te lo faccio, non mi rompere i coglioni porca puttana”. Quando le ha portato il panino lei ha detto che non le piaceva (era con il pollo e non con l’hamburger) e Donnamaria glielo ha strappato dalle mani ripetendo : “Mi hai rotto il cazzo, me lo mangio io”. Una cosa di ordinaria amministrazione tra i due fidanzati.

antonella fiordelisi

Tanto che quando lui viene eliminato, lei si mette a piangere sentendosi responsabile della squalifica. Lo incontra e lo bacia, lo perdona. Solo il Grande Fratello Vip lo condanna. Signorini dice alla Fiordelisi: “Tu non c’entri niente Antonella, non puoi addossarti le colpe delle azioni delle altre persone“. Lei infatti non ha nessuna colpa tranne quella di aver fatto incazzare tutti dall’inizio del programma.

Per la serie “chi se ne frega”, ieri sera Orietta Berti ha detto di essere stata male per aver mangiato dei cubetti di ghiaccio dopo un concerto perché fanno bene alla gola. “Ma una bella tisana no?” , le dice il conduttore. Grande invece Sonia Bruganelli che non arriva a scusare certi atteggiamenti dei concorrenti, ma bisogna capirli in quanto sono rinchiusi nella casa del GF Vip da sei mesi.

Habemus papam. Ecco il sermone del conduttore del GF Vip: “Come sapete tutti molto bene, in questi mesi siamo già intervenuti per condannare alcuni atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio eccessivamente volgare. Tra l’altro, lasciatemi dire, qualcuno dice: ‘Le parolacce non sono un problema’. Non è vero che non sono un problema le parolacce, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Voi arrivate nelle case della gente, ci sono le persone anziane, ci sono i bambini. Ci sono persone che vi hanno idolatrato e vi hanno messo sull’altare e non si possono dire quelle parole. Non va bene. Siamo antipatici nel dirlo, siamo impopolari? Siamo impopolari, ma non va bene“

daniele dal moro

Concorrenti spaventati : non sanno piú cosa fare e cosa dire. Nella notte una lite furibonda tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli che viene accusata , secondo lei, di essere una persona di merda (ops! Merda non si può dire). Dopo la lite, la Marzoli va da Micol Incorvaia che, preoccupata, dice: “Amore le urla e le parole...”. La Marzoli: “Adesso non so nemmeno se si può più urlare. Ma dici per me o per lui?“. L’incorvaia ha tranquillizzato l’amica: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele,amo, sto parlando di lui“.

Dice Fabiano Minacci: “Nikita Pelizon ieri sera al GF Vip è tornata a parlare della sua attrazione per Luca Onestini. La gieffina ha spiegato che le basta un saluto o una chiacchiera con l’ex tronista per ricordare il periodo bello che ha vissuto con lui all’inizio. Sui social in molti hanno commentato le parole della ‘fatina del GF Vip’ e tra questi c’era anche Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne sotto ad un post del nostro profilo Instagram di Biccy ha paragonato la Pelizon a Gemma Galgani: “Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si innamora subito”. Altro che fata la Pelizon, ci fa…

antonella fiordelisi 1

Ma con questa “nuova linea” cosa succederà all’Isola dei Famosi, il reality che in quanto a trash li batte tutti? Sarà cambiato il titolo in L’Isola delle Vergini (e dei Vergini)? Pare che anche Ilary Blasi che, diciamolo, nel linguaggio proprio raffinata non è, sia preoccupata. La immaginiamo dire: “Ma che è sta linea?”. A benedire il tutto sarà l’ex Suor Cristina, nel cast del programma.

Eliminato ieri sera Davide Domadei. Sono al televoto Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà. In puntata Il confronto tra Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini e Nikita: Ivana ha ammesso: “Mi ha dato fastidio che in queste quattro settimane tu non hai mai parlato di Luca, ma dal momento in cui sono uscita hai ripreso a parlare di lui”. Nikita ha risposto di aver pianto per Onestini anche quando lei era ancora nella casa del Gf Vip. Le lacrime amare di Nikita von Kant…

antonella fiordelisi 5 oriana marzoli oriana marzoli 1 micol incorvaia giaele de dona antonella fiordelisi oriana marzoli