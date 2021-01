GIURO DI DIRE TUTTA LA VERITA’, TUTTA “LA VERITANE” - IN UN LIBRO NINO FRASSICA OFFRE UN CAMPIONARIO DI FOLLIE SUL CIRCO MEDIATICO: “IL MESTIERE PIÙ ANTICO DEL MONDO? IL GIORNALISTA – TRAVAGLIO È FIDANZATO CON TINA CIPOLLARI. SI SONO CONOSCIUTI DIETRO LE QUINTE DI "UOMINI E DONNE", PERCHÉ GLI INTERESSAVA UNA VECCHIA TRONISTA" – NELLA BARAONDA DI BATTUTE FINISCONO SGARBI, LA FERILLI, VALERIA MARINI, FEDEZ, FERRAGNI E UN REALITY IMMAGINARIO... - VIDEO

Francesco Borgonovo per "la Verità"

Il 22 gennaio è morto a 82 anni Roberto Brivio, musicista, cantante e cabarettista che fu tra i componenti dei Gufi, uno dei più straordinari gruppi comici che l'Italia abbia mai avuto. I loro sketch, rivisti oggi, non perdono un grammo di genialità. I Gufi erano avanguardia e allo stesso tempo parlavano al popolo, erano grande teatro e osteria, leggerezza e ricerca musicale e testuale.

Pur impegnandosi nella ricerca, è praticamente impossibile trovare nella televisione di oggi artisti di quel livello, capaci di intrecciare la grande letteratura con le risate anche grasse. Ci sarebbe Maurizio Milani, stralunato autore che definire comico è ingeneroso: però Milani scappa dalla tv, si è rifugiato nei libri e nei giornali, nicchia nella nicchia. Dunque il cerchio di restringe. Anzi, forse più che un cerchio abbiamo un punto, che segna la posizione esatta in cui è accomodato Nino Frassica.

Uno che con i Gufi non ha niente in comune, all'apparenza: loro erano per tre quarti milanesi di nascita; Frassica è di Messina. I Gufi erano in bianco e nero anche nella realtà; Frassica è un coloratissimo regalo degli anni Ottanta e di Renzo Arbore, che s' innamorò di lui grazie a un messaggio che Nino gli lasciò sulla segreteria telefonica. Frassica, ovviamente, ricostruisce l'episodio a modo suo: «Non rispondeva, lui aveva la segretaria telefonica [...] Si chiamava Rossella, telefonavo dieci volte al giorno e chiedevo di Renzo ma lei rispondeva ogni volta con scuse diverse».

Già da questo testo, tuttavia, si capisce che cosa c'entri il comico siciliano con Brivio e soci: con loro condivide la grazia. La capacità di pasticciare con le parole traendone esilaranti insensatezze. È uno stile antico, se vogliamo, lontano dalle sganasciate e dai tormentoni di Zelig, distantissimo dalle tiritere dei comici «impegnati» che negli ultimi anni hanno dominato la scena facendo satira a beneficio del potere.

Non che evitare di schierarsi sia necessariamente un vanto, però infierire su politicanti che già da soli risultano grotteschi è facile, tutto sommato. Lo è molto meno tratteggiare dei tipi umani, pasteggiare con la realtà, digerirla e trarne sottigliezze leggiadre. Lo faceva in grande Paolo Villaggio, bulimico pure nell'ingurgitare i fatti di tutti i giorni.

Frassica lo fa come per sbaglio, ma il gioco gli riesce alla perfezione, senza tante pretese da intellettuale, per giunta.

Leggere per credere il suo nuovo libro appena pubblicato da Einaudi e intitolato Vipp, tutta la veritàne. Una carrellata di stupidaggini, in fondo, ma che bellezza. La politica la liquida in un soffio, con un garbato sberleffo a Salvini e Renzi e con una presa di posizione chiara: «Politicamente ero impegnato; frequentavo sia i fascisti che i comunisti e sempre da mio nonno mi feci fare dei cartelloni e degli striscioni di protesta», scrive. «Andavo in piazza Montecitorio a contestare: "Ladroniii! Politici corrotti e confusi! Basta immigrati stranieri, adesso vogliamo solo immigrati italiani!"». Frassica (mentendo) dice di aver scritto come se fosse un cronista: «Ho sempre sognato di fare il giornalista. "Il giornalista è il mestiere più antico del mondo"». E anche la nostra categoria è sistemata.

Solo per Marco Travaglio si fa un'eccezione: «È fidanzato con Tina Cipollari. Si sono conosciuti dietro le quinte di Uomini e donne, perché a Travaglio interessava una vecchietta tronista».

Segue accurata demolizione del circo della celebrità: «L'altra sera purtroppo ho perso le staffe con un ragazzo di 59 anni, un mio ammiratore di Reggio Calabria, si chiama o Rocco Misasi o Enzo Pappalardo», scrive Frassica. «Continuava a dirmi: "Signor Nino, lei è un Vipp Come mai è Vipp? Signor Nino, quanti Vipp conosce lei che è Vipp?". L'ho accoltellato». Vero, anche il signor Nino è Vip e lo sa, ma se la gode con discrezione: «A me non è mai piaciuta la povertà, forse per carattere (sono del Sagittario), ho sempre preferito - e preferisco tuttora - la ricchezza», ammette. Nella baraonda finiscono un po' tutti i famosetti.

«Anche Carlo Conti, amico di Leonardo, prima di diventare Pippo Baudo ne ha fatti di sacrifici! Dai 12 ai 17 anni fece il passa elemosina. Si metteva di fronte ai mendicanti vestito bene e diceva ai passanti: "Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo semaforo un saluto al maestro Pirazzoli Mi dia l'elemosina e gliela passo io a questo povero mendicante", e si tratteneva il 50% dell'elemosina».

Chissà perché tra le pagine è facilissimo trovare Vittorio Sgarbi: «Vittorio ha 199 figli segreti, tra l'altro tutti maschi, come si tramanda nella famiglia Sgarbi, solo figli maschi, se era femmina la operavano. Il figlio segreto numero 171 di Sgarbi è sia figlio suo che di Bruscolotti a settimane alterne, ma né Sgarbi né Bruscolotti lo sanno, così lui si fa mantenere da entrambi ed è diventato ricco».

Tra una Sabrina Ferilli («Tutti mi conoscono come Sabrina Ferilli, la Veritàne è che io sono un uomo, dopo gli esami di maturità mi sono operata e sono diventata donna: il mio vero nome è Carlo Sopraffosso») e una Valeria Marini («Il fidanzato nuovo di Valeria Marini è giovanissimo, ha 59 anni meno di lei»), balenano persino Fedez e la Ferragni.

«Chiara Ferragni ha scoperto che Fedez aveva un figlio segreto. Lo ha scoperto una mattina a colazione, mentre Fedez alzava il braccio per prendere i cereali dal pensile della cucina, s' è accorta del tatuaggio sotto l'ascella con il nome e la data di nascita del figlio segreto. [...] Ora la Ferragni ha fatto fare una mappatura dei tatuaggi di Fedez e ha scoperto che c'erano un'automobile segreta, due amanti segrete, una lastra al menisco segreta, una casa segreta in montagna e la ricetta segreta del tiramisù della nonna».

Il resto è un meraviglioso delirio, che culmina nella descrizione di immaginari reality show. Tra questi c'è il sublime L'antidoto: «12 concorrenti a cui viene offerta una cena in un noto ristorante, 12 portate. [...] Poi gli viene comunicato educatamente che le pietanze contenevano una sostanza che entro due ore avrebbe reso impotenti gli uomini e frigide le donne. In due ore devono trovare l'antidoto che li salverà ma ce ne sono solo undici dosi». Sarà pure folle, ma sembra descrivere perfettamente l'attuale piano vaccini: potenza della comicità disimpegnata...

