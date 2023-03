LA GNOCCA NON INVECCHIA MAI – EVA HERZIGOVA COMPIE 50 ANNI: DALL’INFANZIA IN REPUBBLICA CECA ALLE COPERTINE E LE PASSERELLE PIÙ FAMOSE DEL MONDO – GLI ESORDI A 16 ANNI DOPO AVER VINTO UN CONCORSO DI BELLEZZA A PRAGA, POI LA PARTENZA PER PARIGI – LA SVOLTA CON LA PUBBLICITÀ DEL REGGISENO “WONDERBRA”, IL CALENDARIO PIRELLI NEL 1996 E 1998, LA CARRIERA DA ATTRICE, DA CO CONDUTTRICE DI SANREMO - "LA MIA FORZA? LA SFACCIATAGGINE: KARL LAGERFELD DI ME DICEVA…"

eva herzigova 28

1. EVA HERZIGOVA COMPIE 50 ANNI, DAL CONCORSO DI BELLEZZA A PRAGA A SANREMO

Estratto dell’articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

Il 10 marzo la modella compie gli anni circondata dall'amore dei suoi uomini (Gregorio Marsiaj e i loro tre figli maschi): reduce dalla Milano Fashion Week, ha una carriera di successi. Per una bellezza intramontabile

Eva Herzigova spegne 50 candeline il 10 marzo. […] Italiana d'adozione, Eva Herzigova nasce nel 1973 a Litvinov, in Repubblica Ceca. La sua carriera da modella comincia a 16 anni, quando ha vinto un concorso di bellezza a Praga, per lei trampolino di lancio.

[…] LA VITA PRIVATA

Dopo il matrimonio con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, tra il 1996 e il 1999, la top model si è legata con il businessman italiano Gregorio Marsiaj. […].

eva herzigova 27

CALENDARIO PIRELLI

Nel 1996 Eva ha posato per il calendario Pirelli con Peter Lindbergh: arriva la replica nel 1998 sotto l’occhio attento di Bruce Weber.

LE OLIMPIADI A TORINO

Nel 2006 la modella prende parte alla cerimonia di inaugurazione delle XX Olimpiadi invernali a Torino, sua città adottiva[…].

CINEMA

Nel 1995 la modella decide di intraprendere la carriera di attrice e debutta al cinema con “Soldi Proibiti” di Jean-Marie Poire al fianco di Gerard Depardieu. Altri film per lei negli anni dopo[…].

SANREMO

Non solo cinema e moda ma anche tv: è la co conduttrice di Sanremo 1998 insieme a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti.

eva herzigova 26

2. I 50 ANNI DI EVA HERZIGOVA LA TOP MODEL SI RACCONTA A D

Estratto dell'articolo di Rita Balestriero per “la Repubblica”

Litvínov, 10 marzo 1973. Cinquant’anni fa, in quella cittadina al tempo Repubblica Ceca, […]nasceva la secondogenita della famiglia Herzigova: madre e padre operai nella vicina fabbrica di carbone, turno dalle cinque del mattino alle due del pomeriggio. […]. «La mia infanzia è stata una grande magia nel segno dello sport sport, sotto la supervisione severa di mio papà, che era un campione di nuoto», ha raccontato la super modella a Giovanni Audiffredi in una lunga intervista in esclusiva per d. […]

eva herzigova 24

Eva Herzigova ha tre figli, George di 15, Philipe di 11 ed Edward di 9. Sono nati dalla relazione con l’imprenditore Gregorio Marsiaj, conosciuto ventitré anni fa sulla spiaggia di Varigotti. È così che è diventata un po’ italiana, anche se prima di trasferirsi a Torino — in pieno Covid — ha vissuto con la famiglia per anni a Londra. Nella sua mappa della vita è un’altra la capitale europea che le ha cambiato la vita, Parigi.

«Mia madre non voleva che andassi, ma mio padre si impuntò. Era la mia occasione. Quando arrivi in un luogo completamente diverso dal tuo panorama esistenziale, ti colpisce la maestosità dei boulevard, poi però gli occhi si posano sui dettagli di una vita differente: il fruttivendolo, per esempio». La prima campagna pubblicitaria è stata per L’Oréal, la girò il giorno del suo diciottesimo compleann[…] La prima esperienza interessante? «Posare per Paolo Roversi: fu un godimento».

eva herzigova wonderbra 1

[…] La svolta però arriva grazie a Ellen von Unwerth, che la sceglie per una campagna del marchio Wonderbra. «Non interpretavo la solita modella sul letto, in intimo, in attesa di chissà cosa. Era un modo di approcciare dirompente. Ero una donna libera».

Eva dice che la sua forza è stata la cheekiness, la sfacciataggine. «In famiglia l’estetica non aveva valore. Contava fare le cose con impegno. Sarà per questo che Karl Lagerfeld di me diceva: Freewheeling. She goes with the flow (A ruota libera. Segue il flusso, ndr) »

