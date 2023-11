UNA GNOCCA TASCABILE: NON ARRIVA NEANCHE AL METRO E MEZZO - SI CHIAMA CJ MILES, HA 39 ANNI, OSTENTA SU INSTAGRAM 2,4 MILIONI DI FOLLOWERS E SU ONLYFANS INCASSA 150 MILA DOLLARI AL MESE! - BARBARA COSTA: “NATA A MANILA, NELLA MISERIA NERA, IN UNA FAMIGLIA SGARRUPATA DA OGNI LATO, È LA MINORE DI 3 FIGLI CRESCIUTI A BOTTE E PRIVAZIONI. È DIVENUTA UNA SENZATETTO E NON AVEVA NEMMENO LE SCARPE E ANDAVA A SCUOLA A PIEDI SCALZA. QUANDO E’ DIVENTATA AMICA DI UNA STRIPPER FILIPPINA CHE SI SPOGLIAVA A LAS VEGAS…”

Barbara Costa per Dagospia

cj miles (18)

Questa luminosa creatura non arriva neanche al metro e mezzo. Il diametro del suo davanzale varia, il volume delle sue labbrone pure. È nel porno da appena un anno e, sebbene sia incredibile, dobbiamo metterla nella categoria milf! CJ Miles, tra i più nuovi e lucenti fuochi d’artificio porno, ha 39 anni, e ditemi un po’: chi tra voi non è mai andato a dare una sbirciatina ai suoi social? CJ Miles fa porno da poco ma è una web-star da tempo.

cj miles (22)

Ostenta su Instagram 2,4 milioni di followers e su OnlyFans è una che tocca cifre da capogiro –150 mila dollari al mese! ma, rimanga tra noi, mi sa che sono di più – e che CJ al contrario di altre onlyfansette li incameri sul serio è fuor di dubbio. I conti sono presto fatti: per scoprire chi su OnlyFans è un divo e chi invece uno scappato di casa, serve guardare lo score: più esso si avvicina allo zero, più si è su OnlyFans celebri. Lo score di CJ Miles è 0,1. Siamo al top.

cj miles (14)

E ora preparate i fazzoletti, e per una volta non per asciugarvi zampilli d’erezione, ma lacrime di commozione! CJ Miles – il cui vero nome è Christianne – ha un passato disgraziatissimo. Nata nella sventura, cresciuta nella miseria più nera. CJ te lo dice e se lo rivendica, che lei tutto per i soldi fa e mai ne è sazia. CJ è filippina, nata a Manila in una famiglia sgarrupata da ogni lato. Lei è la minore di 3 figli cresciuti a botte e privazioni.

Il padre se n’è andato che lei aveva 4 anni per trovare lavoro all’estero, ma è tornato più scannato di prima. La madre li ha svezzati a lividi per infine abbandonarli. CJ è divenuta così una senzatetto. Non aveva nemmeno le scarpe e andava a scuola a piedi scalza in un tragitto pari a 2 ore. In questa desolazione, ha completato gli studi per trovare lavoro alla Dell in qualità di centralinista, per uno stipendio miserrimo.

cj miles (7)

Ma è alla Dell che si è innamorata la prima volta, d’un americano che, dopo averla a sesso strapazzata per bene e col suo totale consenso, se n’è tornato negli USA dalla moglie. Per divorziare. CJ è riuscita ad entrare negli USA grazie al visto da fidanzata da sposare in terra americana entro 90 giorni. Sì, la stessa cosa che fa vedere il reality TV! Solo che CJ, giunta in Texas, si è ritrovata a vivere nella stessa casa con la suocera e la cognata e col marito americano che se l’è sposata per riempirla di schiaffoni.

Un giorno CJ ha scoperto che 'sto bifolco era pieno di sexy profili social e di amanti rimorchiate sui social. Allora s’è messa sui social pure lei, e lì l’ha contattata uno che le ha promesso 500 dollari per foto hot. Ha accettato. È stato il suo primo colpo di fortuna. Costui era fotografo vero, professionista, non un maniaco, e l’ha introdotta nel giro. CJ è diventata amica di una stripper filippina che si spogliava a Las Vegas, Francine Dee.

cj miles (15)

Le ha insegnato "tutto". Come posare, come "intrattenere" gli uomini nei locali, ballare e spogliarsi per loro. CJ ha fatto la stripper per 14 anni. Per 14 anni ha vissuto solo di notte, dalle 24 alle 9 del mattino: “Io piacevo più delle altre per il mio fisico minuto”. CJ ha ballato per club di prim’ordine, è qui che “fai i soldi”, è qui che “i clienti non ti importunano, non possono, se qualcuno si avvicina è bloccato dalla security”. Si è fidanzata con un giocatore di poker suo ammiratore. L’ha lasciato per noia.

cj miles (23)

CJ si è ritrovata senza lavoro con la pandemia. Ma lei già stava su OnlyFans da un po’, a postare clip osé da solista, e clip osé di sesso con diversi sc*pamici. “Dal 2020 le mie entrate su OF sono stellari”, ed è su OF che i boss del porno l’hanno "scoperta". Oggi CJ fa porno in esclusiva per "Brazzers", è in "Brazzers House", serie ZZ di successo.

cj miles (19)

E CJ non molla OF, pur se “far porno su OF costa di più, rispetto ai set”. E CJ investe nel mattone. Una sua villona è location che affitta ai set porno. E CJ manda denaro a chi, della sua sciagurata famiglia, mamma, sorella, fratello e 4 nipoti, è rimasta a vivere a Manila. CJ, lei “non porto rancore, mi ucciderebbe”. Nemmeno all’ex marito picchiatore e traditore? “No. È grazie a lui che sono entrata legalmente negli USA”.

