IL GOLPE DELLA SALA STAMPA! – LA VITTORIA DI ANGELINA MANGO E’ FRUTTO DELLA “RESISTENZA” DI GIORNALISTI E RADIO CHE SI SONO OPPOSTI AL VOTO POPOLARE, NEL QUALE I RAPPORTI DI FORZA ERANO CHIARISSIMI: IL PUBBLICO AL TELEVOTO HA SCELTO GEOLIER CON IL 60%, MANGO AL 16,1% - ERANO 10 ANNI CHE UNA DONNA NON VINCEVA IL FESTIVAL DI SANREMO: L'ULTIMO SUCCESSO RISALIVA AL 2014, QUANDO ARISA SI IMPOSE CON “CONTROVENTO”

SANREMO, ERANO 10 ANNI CHE NON VINCEVA UNA DONNA

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Erano 10 anni che una donna non vinceva il festival di Sanremo: l'ultimo successo risaliva al 2014, quando Arisa si impose con Controvento.

SANREMO, TELEVOTO SCEGLIE GEOLIER CON IL 60%, MANGO AL 16,1%

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Il 60% del televoto ha espresso la sua preferenza per Geolier, ma a vincere il festival è stata Angelina Mango con il 16.1%. A decidere l'esito della votazione sono state la giuria della Sala Stampa e quella delle Radio. L'8,3% per Ghali, l'8% per Annalisa, il 7,5% per Irama.

ANGELINA MANGO VINCE CON IL 40,3% DELLE PREFERENZE TOTALI

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%.

SANREMO, DELUSIONE TRA I FAN DI GEOLIER PER MANCATA VITTORIA

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: "Per noi già hai vinto". Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: "sarà festa comunque", assicurano.

SANREMO, VINCE ANGELINA MANGO, 'GRAZIE, SIETE MATTI'

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - "Siete matti, grazie di cuore all'orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, a mia madre, a mio fratello, alla mia famiglia, grazie che siete venuti", ha detto tra le lacrime Angelina Mango l'artista 22enne, figlia di Pino Mango e Laura Valente, che ha vinto il festival di Sanremo.