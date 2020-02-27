GOMORRA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS - VIDEO: ''BASTA COCA, PUNTIAMO TUTTO SULL'AMUCHINA. LA CHIAMANO ORO TRASPARENTE. LE QUOTAZIONI SONO ALLE STELLE, SECONDIGLIANO NON PENSA AD ALTRO''. IL COLLETTIVO ''CEREBROS'' CREA LA SERIE COV-MORRA, SUL VERO BUSINESS DEL MOMENTO. ''ABBIAMO SOLO UN RIVALE. AMAZON''

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