CEREBROS AMUCHINA GOMORRA CEREBROS AMUCHINA GOMORRA
GOMORRA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS - VIDEO: ''BASTA COCA, PUNTIAMO TUTTO SULL'AMUCHINA. LA CHIAMANO ORO TRASPARENTE. LE QUOTAZIONI SONO ALLE STELLE, SECONDIGLIANO NON PENSA AD ALTRO''. IL COLLETTIVO ''CEREBROS'' CREA LA SERIE COV-MORRA, SUL VERO BUSINESS DEL MOMENTO. ''ABBIAMO SOLO UN RIVALE. AMAZON''-
L'ALIENO BUGO - ''MORGAN NON L'HO SENTITO E NON VOGLIO PIÙ SENTIRLO. DICE DI AVERMI CREATO? DOVREBBE VERGOGNARSI. SONO IL PERSONAGGIO DEL MOMENTO MA PER UNA MIA MOSSA SPONTANEA. LA NOTORIETÀ È BELLA, ORA PERÒ PERNSO ALLA MUSICA'' - LE CRITICHE A CALCUTTA, TOMMASO PARADISO E GAZZELLE: ''ERA UN PERIODO DI STRATEGIA SOCIAL COSÌ, BRUTALE. MA POI TRA DI NOI…''
CONTEVIRUS FLASH! - UFFICIALE: PUTIN ORDINA CHE TUTTI I VOLI PROVENIENTI DALL’ITALIA DEVONO ATTERRARE AL TERMINAL F DI SHEREMETYEVO, INSIEME AI VOLI DA CINA E COREA. LA TEMPERATURA CORPOREA VERRÀ MISURATA A BORDO DELL’AEREO. I RESIDENTI VERRANNO MESSI IN QUARANTENA. I VISITATORI PROBABILMENTE MANDATI INDIETRO (NON È ANCORA CHIARA QUALE SARÀ LA SOGLIA DI FEBBRE TOLLERATA. PARE ANCHE POCO SOPRA IL 37)
MENTRE I TORLONIA LITIGANO TRA LORO, BANCA IGEA STA RISANANDO BANCA DEL FUCINO, STORICA BANCA ROMANA PORTATA A UN PASSO DAL BARATRO DAI NOBILI DE’ NOANTRI, GRANDI AMICI DEL VATICANO – RICAPITALIZZATA PER OLTRE 100 MILIONI, TORNA L’UTILE GIA’ NEL 2020
PERSONA ITALIANA NON GRATA – DA ISRAELE ALL’IRAQ, FINO AL KUWAIT E LE SEYCHELLES: L’ELENCO COMPLETO DEI PAESI CHE TRATTANO GLI ITALIANI DA APPESTATI VIETANDO L'INGRESSO - VOLETE RIDERE? LA CINA METTE IN QUARANTENA CHIUNQUE PROVENGA DALL’ITALIA…
JUVE A PEZZI - SARRI OUT? POSSIBILE, QUASI SICURO. MA ANDREA AGNELLI NON PUÒ PERMETTERSI DI SPENDERE UN ALTRO STIPENDIO, CON SARRI A CARICO. IDEALE ALLEGRI CHE È GIÀ SOTTO CONTRATTO FINO A FINE STAGIONE. CIÒ CHE PREOCCUPA DI PIÙ È LA SITUAZIONE ECONOMICA. SE NON SI PASSA IL TURNO CHAMPIONS, SI DEVE VENDERE E BENE, MA DI QUESTI TEMPI CHI PAGA? UN POSSIBILE COLPO DI SCENA…
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
ORA CHE CI FATE CON TUTTA QUELL’AMUCHINA COMPRATA A 100 EURO? – OCCHIO A USARE TROPPI GEL DISINFETTANTI: L’ALTO CONTENUTO DI ALCOL POTREBBE PRIVARE LA PELLE DI OLI E ACQUA, CON IL RISCHIO CHE DIVENTI TROPPO SECCA E DIVENTARE UN TERRENO FERTILE PER I BATTERI E AUMENTARE IL RISCHIO CHE I VIRUS ENTRINO NEL VOSTRO CORPO ATTRAVERSO I TAGLI NELLA PELLE. C’È SOLO UN MODO PER STARE AL SICURO...