GOODBYE KISS - GENE SIMMONS E COMPAGNI HANNO ANNUNCIATO " THE END OF THE ROAD WORLD TOUR", CHE DOVREBBERO ESSERE I LORO "ULTIMI SHOW IN ASSOLUTO" - LA BAND INIZIERÀ IL LORO TOUR D'ADDIO A AUSTIN TEXAS E FINIRÀ A NEW YORK: "SARÀ UN PRIVILEGIO CHIUDERE AL MADISON SQUARE GARDEN, A 10 ISOLATI DI DISTANZA E 50 ANNI DOPO DA DOVE ABBIAMO INIZIATO" - IL PROSSIMO 29 GIUGNO I KISS CELEBRERANNO I CINQUANT’ANNI DI CARRIERA ANCHE IN UNA TAPPA ITALIANA… - VIDEO

Estratto da www.tg24.sky.it

I Kiss hanno annunciato sui social “gli ultimi show in assoluto” del The End Of The Road World Tour, le ultime tappe del tour d’addio che inizieranno il 29 ottobre nella città di Austin, in Texas, riempiranno gli stadi degli Stati Uniti e del Canada e l’1 e il 2 dicembre culmineranno "in un grande spettacolo nella città in cui tutto è iniziato. New York City. […] i Kiss sono nati a New York City. Sulla 23ª Strada. Mezzo secolo fa. Sarà un privilegio e un onore chiudere il tour al Madison Square Garden, a 10 isolati di distanza e 50 anni dopo da dove abbiamo iniziato!”

Prima della pandemia i Kiss avevano pianificato il concerto finale del The End Of The Road World Tour il 17 luglio 2021 a New York, ma sono stati poi costretti dalle restrizioni a posticipare. […] In attesa delle ultime esibizioni, il prossimo 29 giugno i Kiss celebreranno i cinquant’anni di carriera anche in una tappa italiana al Lucca Summer Festival.

