IL GOVERNO D'ISRAELE VUOLE FARE ANCHE DA EDITORE - LA "BBC" HA CHIARITO, DOPO LE PRESSIONI DI GERUSALEMME, CHE È STATO "UN ERRORE" IPOTIZZARE CHE L'ATTACCO ALL'OSPEDALE DI GAZA POSSA ESSERE STATO OPERA DI ISRAELE - MA IL CORRISPONDENTE DELLA TV PUBBLICA INGLESE IN MEDIORIENTE, JON DONNISON, NON L'HA MAI DETTO - IL COMUNICATO: "È STATO UN ERRORE FARE SUPPOSIZIONI, ANCHE SE..."

Jon Donnison

(ANSA) - LONDRA, 20 OTT - Correzione di rotta parziale della Bbc - sullo sfondo delle critiche ricevute dai vertici politici d'Israele, da dirigenti della comunità ebraica britannica e da esponenti della stessa maggioranza Tory nel Regno Unito - in relazione alla sua copertura del conflitto israelo-palestinese riesploso dopo le devastanti incursioni di Hamas del 7 ottobre.

La radiotelevisione pubblica d'Oltremanica ha riconosciuto nelle scorse ore come "un errore" l'attribuzione a un attacco israeliano data inizialmente per probabile dal suo corrispondente Jon Donnison dell'esplosione che ha fatto strage nell'ospedale Al Ahli, nella Striscia di Gaza. Strage di cui Hamas insiste ad accusare Israele e che lo Stato ebraico - sulla base di elementi illustrati alla stampa il giorno dopo da un suo portavoce militare - addebita viceversa a un razzo fuori controllo lanciato nelle vicinanze dalla Jihad Islamica.

"Noi riconosciamo - si legge in una nota diffusa dalla Bbc in risposta alle polemiche - che è stato un errore fare supposizioni, anche se (Donnison) non ha mai detto durante la sua corrispondenza che si fosse trattato di uno strike israeliano" come cosa provata.

L'emittente rivendica del resto di avere - nel corso delle ore successive - sentito "tutte le parti"; e di aver dato conto delle diverse versioni, "attribuendole", non senza precisare di non poterle confermare in modo indipendente.

