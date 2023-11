LA RIVELAZIONE DI FEDERICA PELLEGRINI IN DIRETTA DA FIORELLO: “FARO’ IL PARTO IN ACQUA" (VIDEO)...

Ivan Rota per Dagospia

giampiero mughini

Giampiero Mughini abbandona la casa del Grande Fratello: "Devo ritirarmi. Questa decisione è dovuta a due ordini di causa, la prima è dovuta alla vigliaccheria, perché non mi permette di leggere i miei cinque quotidiani al giorno, alla mia libreria, e a mia moglie Michela e ai miei figli a quattro zampe. Questa decisione ne vale al 25 per cento. Il restante 75 è legato al fatto che devo terminare un libro, entro fine dicembre dovrò consegnarlo. Scrivere un libro è paragonabile a quello che è per una donna il tenere in grembo un bambino. Aspetto ognuno di voi a pranzo o cena a casa mia, dove sarete accolti da me, mia moglie Michela e dai miei due bambini Bibi e Klimt. A presto, presto, presto"

La rivelazione di Federica Pellegrini da Fiorello; “Abbiamo deciso di far nascere nostra figlio in acqua. Con Matteo (Giunta) abbiamo già scelto il nome". Il parto avverrà tra Natale e Capodanno…

“Comme un garçon” cantava con quella voce nasale inconfondibile e ora si sta prospettando un remix curato da Cristiano Malgioglio sempre piú lanciatissimo dopo il successo mondiale del rifacimento di Ancora, Ancora, Ancora. Stiamo parlando della iconica Sylvie Vartan che era a cena da Nuts a Milano con la Malgy e l’amico Luca Pandolfi. Sul tavolo tanti spartiti tra cui quello di Irresistibilmente, altra hit della Vartan.

alex schwazer

Irene Capuano si “scopre” su Instagram . La compagna di Francesco Arca, madre di Maria Sole e Brando Maria, mostra il risultato dell'operazione chirurgica alla pancia. A un anno esatto dall’intervento a cui si è sottoposta per la diastasi addominale è delusissima del risultato. E l’amore con l’ex tronista prosegue a gonfie vele.

Tutti gli internauti contro il Grande Fratello. Tutti si chiedono come mai ci sono stati due immuni. Come mai é stato detto che le preferenze del pubblico erano simili quando Beatrice Luzzi ha avuto il 42% mentre Anita il 22%? Inoltre Anita ha confessato di essere intima di uno degli autori. La ragazza ha bestemmiato due volte, ma non è stata cacciata. Come mai? Tutti la vogliono fuori.

letizia petris 3

La queen del Grande Fratello ha giá capito tutto: Anita é la Vera stratega della casa: si é inventata l’amicizia con Garibaldi per far ingelosire Beatrice ed é riuscita nell’intento riuscendo finalmente a farsi vedere. Peccato per gli strafalcioni linguistici: tre lauree buttate nel cesso.

La battuta della serata è di Alfonso Signorini dice a Perla Vatiero prima di entrare nella casa: “Ti auguro di godere al massimo”. I presupposti ci sono: appena vista, in tre giá si sono prenotati: Massimiliano Varrese (illuso!) ha detto che Perla lo guardava e anche Giuseppe Garibaldi e Vittorio si buttano su di lei. L’ex fidanzato Mirko Brunetti, appena l’ha vista entrare, ha fatto una faccia che sembrava la maschera di Scream. Ma perché il Grande Fratello si ostina a volerli far tornare insieme?

La “perla” di Mirko riguardo la ex Perla: “Dentro di me ci sarà un pezzo di lei e dentro di lei ci sará sempre un pezzo di me.” Poi Garibaldi gli dice: “Quando entra Perla mi faccio subito sotto”, e lui: “Io ti spacco i denti”. Geloso.

letizia petris

Greta, l’ex fidanzata di Mirko è incazzata nera con gli autori del Grande Fratello e dice ai suoi followers: “E’ inutile che mi dite che non dò supporto a Mirko! Ragazzi, io l’ho postato, ho fatto le interviste, ho fatto il video, ho fatto mille storie dove facevo vedere il mio conforto e la mia felicità e il mio essere orgoglioso di lui. Se non glielo fanno vedere loro non è colpa mia... Se loro non lo fanno vedere io cosa ci posso fare? Io più di questo non so che fare! Io sono a casa!”

A inizio puntata viene comunicato il verdetto della Wada per Alex Schwazer: non potrá partecipare alle Olimpiadi del 2014. Lo sportivo é rimasto deluso e ha detto: “non ho accettato i loro giudizi e ora pago”. Viene consolato dai coinquilini e dalla moglie in collegamento. E Mughini si commuove.

federica pellegrini

E il “lesbo drama” continua. Rosy Chin sgancia la bomba: dice di essere amica di Nicole, l’ex fidanzata di Letizia: afferma che si tratta di una persona eccezionale che é stata persino picchiata da Letizia che ammette le sue colpe. La cinese poi le dice: “Non amo le Sante Terese di Calcutta.”

L’altro lato della Chin: si butta sul letto assatanata addosso a Mirko con Grecia, Fiordaliso (che poi dira: “Ho perso il mio reggiseno rosso!”) e Anita “mutande pazze” Olivieri. Strusciamemti e palpate con Grecia che dice a Mirko: “Voglio il tuo profumo nel mio letto” e lui replica: “Grecia diventa sempre piú calda”. Mirko dice poi di voler mandare il profumo anche a Cesara Bonamici e a Signorini che volutamente non “raccoglie”. Al televoto Letizia, Grecia, Ciro, Giuseppe, Rosy e Paolo.

E anche Fiordaliso si incazza con Massimiliano Varrese, ma esagera: “Non ho voglia di avere una blatta vicino che mi guarda in cagnesco.”

fiorello malago

francesco arca irene capuano 3