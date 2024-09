GRANDE BORDELLO! AL “GF” LA MODELLA HELENA PRESTES E LORENZO SPOLVERATO LIMONANO DI GUSTO (VIDEO) – LA BRASILIANA RIBATTEZZATA “CAVALLA” DA CLAYTON NORCROSS FERMA SUBITO I BOLLORI DEL MODELLO - “LUI È IL MIO MIGLIORE AMICO QUA DENTRO” (UN’AMICIZIA CON BENEFIT, A QUANTO PARE) - CARLO MOTTA, EX FIDANZATO DI HELENA PRESTES: “L’HO LASCIATA IO, ERA MORBOSA. AL 'GF' NON STA FACENDO UNA BELLA FIGURA. È INFANTILE NEL RAPPORTO CON GLI UOMINI. MI CHIAMAVA TUTTI I GIORNI PER 15 VOLTE AL GIORNO, VISTO CHE…” - VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello 2024, ci sono due concorrenti attenzionati: Lorenzo Spolverato e Helena Prestes sembrano essere sempre più complici. Dopo aver flirtato con Shaila Gatta, ora il ragazzo sembra essere sempre più vicino alla regina dei reality show, nella migliore tradizione di Soleil Sorge e Dayane Mello. Nelle ultime ore, un bacio tra Helena e Lorenzo ha stravolto la casa del GF 2024.

Abbracciati, schiacciati sulle pareti umide del giardino, tra piante e fiori ancora freschi rampicanti sul muro, i due si sono dati un bacio appassionato per provare la scena di un film. La solita motivazione per accorciare le distanze e generare il boato degli altri concorrenti, consapevoli di aver fornito la scusa migliore per viversi fisicamente in quelle che sembrano essere le prime battute di una storia destinata a essere protagonista di molti blocchi delle dirette del lunedì sera.

Se ne è già parlato nell'ultima puntata del Grande Fratello, sia del loro rapporto sia di questa attrazione che si ostinano a chiamare ‘amicizia speciale', forse anche per tenere a bada un po' i tempi e non bruciarsi subito. La ragazza brasiliana (single dopo la relazione con Carlo Motta, giunta quasi al matrimonio) condivide spesso il letto con il suo Lorenzo, al quale dice di essere "allegro e gentile", parlando delle sue migliori qualità. E in merito alle peggiori: "Sei pessimo come dirigente della ditta", ha scherzato ultimamente.

"Grazie per l'allegria e l'intelligenza, è prezioso", ha replicato invece il bel concorrente, ambito da molte al suo ingresso nella casa diventata un vero e proprio villaggio lontano da Cinecittà. Carezze in quel letto, i due si sono sfiorati le mani più volte guardandosi negli occhi e la loro complicità non è passata inosservata. Alla domanda di Ilaria Galassi su cosa ci sia tra lei e Lorenzo, Helena ha continuato a rispondere: "Lui è il mio migliore amico qua dentro". Il bacio però sembra aver trasmesso ben altro.

(…)

Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes: “L’ho lasciata io, era morbosa. Al GF non sta facendo una bella figura”. Dopo l’Isola dei Famosi voleva sposarlo, ma il modello monzese l’ha lasciata sei mesi fa: “È infantile nel rapporto con gli uomini. Dopo il nostro addio, per qualche mese mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero….

