GRANDE BORDELLO! AL “GF VIP”, MENTRE SI SVOLGEVA IL FESTIVAL SU RAI UNO, SARAH ALTOBELLO SI ESIBIVA IN “LA NOTTE PULLULA, È UNA LIBELLULA CHE POI TI IMPOLLINA” (VIDEO STRACULT) - ANTONELLA FIORDELISI FRIGNA PERCHÉ DICE CHE ORA SONO TUTTI CONTRO DI LEI. LA RISPOSTA DI SIGNORINI – A SANREMO UNO DEI CANTANTI DEL GRUPPO COLLA ZIO AVREBBE PERSO LA TESTA PER LEVANTE, CHE PERÒ L’AVREBBE MANDATO A PONENTE… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Ma la vera “hit” della serata andava in onda su Canale Cinque: al Grande Fratello Vip, mentre si svolgeva il Festival su Rai Uno, la gieffina Sarah Altobello si esibiva in “ Pullula la libellula che ti impollina”: un momento trashissimo, ma esilarante per la ragazza che sale di brutto nel gradimento del pubblico e in quello di Sonia Bruganelli. Non perdetevi il video!

Attenti agli stylist quando esagerano: Victoria dei Maneskin con il culo (ciao ciao) di fuori così come Levante, Madame con giacche che la ingobbiscono e cuissard da tangenziale, Ariete che sembrava la piccola fiammiferaia e Anna Oxa che, quasi volesse far dimenticare i suoi look sexy, si presenta con un look che la fa sembrare uscita da Oliver Twist (per fare un complimento).

Paola Egonu é stata una sorpresa del Festival di Sanremo 2023: a fianco di Amadeus, ha fatto retromarcia riguardo alla sua intervista in cui parlava di razzismo. E giá é stata ribattezzata “la filosofa dei bicchieri “ in quanto ha detto che le persone , tra un bicchiere trasparente e uno colorato, scelgono il primo.Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, la pallavolista ha dichiarato di essere single dopo la fine del flirt con il collega polacco Michal Filip e dopo la relazione con Katarzyna Skorupa, palleggiatrice polacca.

Orietta Berti su Sanremo:”Sì che lo guardo. Come farò quando sarò in diretta? La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò“. Ma anche ieri sera ,mentre era alla corte di Signorini, ha piazzato diversi like…

Mara Venier ha invitato Blanco a Domenica In: Ia zia di tutti gli italiani he detto: “Certo che ho visto quello che è accaduto. A proposito di scuse, lui ha già chiesto scusa, l’ha fatto con un post. Però non credo che tutto il pubblico italiano vada a leggere Instagram e legga le scuse di Blanco che io ammiro molto come artista. Ho una proposta da farti caro il mio Blanchito. La Zia ti invita ufficialmente a Domenica In…”

Mezkal é un nuovo allievo in attesa di entrare alla scuola di Amici di Maria De Filippi: di lui si dicono meraviglie e ha all’attivo un paio di singoli (l’ultimo si intitola Lucido) ed è amico di Caffellatte, un’altra cantante che dallo scorso dicembre è la fidanzata di Tancredi, ex volto di Amici.

Nella notte Fiorello ha dato il meglio di se nei panni del rapper Tofu che cantava Fatti Mandare dalla mamma eseguita prima all’Ariston da Gianni Morandi (che festeggiava i sessant’anni del pezzo) con Sangiovanni. Ha poi parlato dei Coma Cose che hanno annunciato il loro matrimonio e ha detto: “ Alla cerimonia vi diranno: vuoi tu Coma sposare Cose, e tu Cose sposare Coma?”. Paola e Chiara sarebbero ideali per l’Eurovision secondo molti. I Maneskin hanno stretto amicizia con Peppino Di Capri.

Secondo molti ci sarebbe stato un crollo di visite ai siti hard quando hanno cantato i Pooh: più andavano avanti a cantare e più scendevano le visite. In pratica dei veri e propri moralizzatori del Festival di Sanremo mentre con Al Bano le visite sono leggermente risalite…

Alla facciaccia dei molti che gli gufavano contro, Tananai si é piazzato alla grande in classifica con Tango, una bella canzone che lascia intravedere ( per una volta con classe) il dramma ucraino. Pare peró che con la fidanzata Sara Marino ci sia maretta: a causa dell’amicizia del ragazzo con Rose Chemical?

E a Sanremo é scoppiata una bella cotta: uno dei cantanti del gruppo Colla Zio avrebbe perso la testa per Levante. Ha cercato di stare vicino vicino alla cantante che però l’avrebbe mandato a ponente…

Martina Nasoni, ex di Daniele Del Moro, frequenta un po’ troppo i social e viene smascherata al GF Vip. Giá conosceva Edoardo Tavassi al quale aveva risposto dopo che lui le aveva mandato l’emoticon di un bradipo. E conosceva anche Matteo Diamante, ex di Nikita, al quale su Instagram lui aveva chiesto se fosse single. Lei aveva risposto: “Si, sono singola” (ecco, come una stanza). Poi lui la invitava a cena. E lei: “ Ho già l’acquolina in bocca”. Ci saranno nuove sorpresa Per il fatto, Micol Incorvaia si arrabbia con il suo attuale compagno Tavassi.

Dopo l’entrata della Nasoni, Oriana Marzoli ha iniziato a dar di matto : Daniele Dal Moro specifica di aver ridotto i contatti con Nasoni: "Martina l'ho sentita anche prima di entrare qui nella Casa.Abbiamo comunque un bel rapporto. Questa settimana, ci ho parlato poco per non infastidire Oriana". Dopo avere visto un video in cui Martina consiglia a Daniele di allontanarsi da Oriana, la venezuelana risponde piccata alla rivale: "Questa ragazzina che fa finta di essere una santarellina ma guarda come mette zizzania. Sei una rosicona, tesoro”. In fondo, la Marzoli, anche se non lo esterna, ha paura che Daniele torni con la sua ex.

Dopo aver rotto le palle per mesi a tutti i concorrenti del GF Vip, Antonella Fiordelisi frigna perché dice che ora sono tutti contro di lei e in confessionale dice: “Come sto? non sto bene qua adesso, non mi piace l’aria, non ho mai fatto del male a nessuno e non ho mai parlato alle spalle male di nessuno; sono anche migliorata e non ho attaccato gli altri”. Il tutto piangendo. Signorini risponde: “Questo non è vero, te lo dico subito. Sei una ragazza schietta e questa tua schiettezza non ti ha fatto fare amici… Hai 24 anni, sei responsabile delle tue azioni. Se vivi in una condizione di vera pressione psicologica, di vero disagio, di vero bullismo e non parlo di colpi bassi, ma di disagio psicologico, io ti dico: non rimanere nel gioco perché non voglio che tu stia male. Un conto è giocare, un conto è stare male”.

Attilio Romita appena finisce in nomination attacca e si lamenta come un bimbo dell’ asilo: anche lui, come la Fiordelisi, ne ha dette di ogni colori su tutti e poi si lamenta perché lo nominano e li accusa di essere degli squadristi, dei disperati e di essere un’organizzazione mafiosa. Romita dice che é sicuro di essere eliminato. Nel frattempo la mamma di Tavassi lo ha diffidato. Solo Sonia Bruganelli lo difende: ha trovato il lui la versione maschile della sua adorata “piagnona” Fiordelisi.

Cristina Quaranta offesissima con Giaele De Doná: dopo aver attaccato la nuova profetessa dell’ amore libero con la solita storia delle carte di credito ( il marito ricco e lei non lavora e spende solo) dopo averle dato della “vergognosa e zecca” mesi fa, si offende perché risponde. Giaele ha detto che se va nel ristorante dove la Quaranta fa la cameriera le sputa nel piatto. Filippica della Quaranta sulla dignità del suo lavoro e Giaele si scusa con tutte le cameriere l’Italia.

Quasi tutta la casa del GF Vip in nomination. Si apre ufficialmente il televoto: chi vuoi salvare tra Nikita, Attilio Romita, Daniele, Edoardo Donnamaria , Davide, Murgia, Antonino e Oriana? Il televoto verrà chiuso lunedì 13 febbraio 2023 e il concorrente meno votato dovrà abbandonare il reality.

