MORGAN AL CENACOLO ARTOM

Ivan Rota per Dagospia

antonella fiordelisi

"Un personaggio antierotico? Non bacerei Fabio Fazio". È quanto rivelato da Drusilla Foer durante il suo "passaggio" a "L'autostoppista" in onda su Rai Isoradio e condotto da Igor Righetti. Qual è il sogno erotico di Drusilla Foer? "Mi piacerebbe fare sesso sfrenato con un politico molto potente per vederlo fare cilecca". Ivana Spagna ha invece confessato di aver fatto l’amore sopra un calorifero acceso…

Mara Venier felicissima emozionata di avere accanto a sé per la prima volta in tv, a Domenica In il nipote Giulio che voleva conoscere gli attori che interpretano la serie Mare Fuori. “Devo dirvi una cosa: questo è mio nipote. E’ la prima volta che mi chiede in tanti anni di venire in studio. Vi assicuro che è così. Mi ha chiesto di venire solo per voi e vi assicuro che ho avuto ospiti di un certo peso…”, dice agli attori di Mare Fuori. “Giulio per la prima volta viene da nonna grazie a voi! Sono pazza di gioia”.

Un’altra frecciatina al padre Re Carlo d’Inghilterra: ”Come padre sento un'enorme responsabilità”, ha detto il principe Harry durante un live streaming dove ha parlato del suo libro Spare con il dottor Gabor Maté: «Voglio essere sicuro di non trasmettere nessun trauma e nessuna esperienza negativa, come invece è successo a me. Voglio essere cosciente tutti i giorni, in ogni momento, del mio comportamento nei confronti di Archie e Lilibet e non so se sarei stato così consapevole se non avessi fatto la terapia e tutto il lavoro che ho fatto su di me.”

joaquin correa

“Ho imparato a controllarmi. A controllare anche le lacrime. Non piangerò piú “ dice Antonella Fiordelisi al GF Vip a Nikita che durante la diretta le ha dato della “paracula” perché la bambola assassina ( diventata stranamente buona in vista della finale del reality) sta facendo pace con tutti. Nikita nella notte ha girato il discorso dicendo che dava dei “paraculi” agli altri che cercano di accaparrarsi le simpatia della Fiordelisi,

Quest’ ultima ha creduto a Nikita mentre gli altri hanno nominato proprio Nikita perché l’hanno ritenuta responsabile di aver tradito l’amicizia di Antonella. Le due hanno parlato per ore e Nikita le ha detto di non aver dimenticato le parole che tanti le hanno detto ( falsa, attrice, falsa “peace &love”) e di non considerarli.

antonella fiordelisi 5

Dopo i rimproveri ai concorrenti per il linguaggio sboccato e i comportamenti ( Piersilvio Berlusconi se ne é accorto con vent’anni di ritardo!), il GF Vip é andato in onda con una puntata al cloroformio. Vedere i concorrenti diventati di colpo tutti buoni è stato penoso. Ma chi ci crede a questa improvvisa svolta buonista? Forse solo gli autori…

E infatti fa ridere pensare che la prima finalista votata dal pubblico é Oriana Marzoli, la concorrente che ha urlato e detto più parolacce di tutti i gieffini. Ieri sera al televoto Nikita, Milena, Giaele, Alberto, Antonella, Davide e Onestini: chi sarà il prossimo eliminato?

Antonella Fiordelisi non si risparmia e alla domanda : “Con quali personaggi famosi sei stata a letto?”, risponde: "Più che famosi, direi conosciuti. Il primo è Francesco Chiofalo. Poi Ignazio Moser e Joaquin Correa".

antonella fiordelisi 1

Oriana Marzoli, dopo essere stata scelta dal pubblico come prima finalista del Grande Fratello Vip, si è fatta dare dei consigli da Antonella Fiordelisi su come inscenare l'eliminazione della bambola assassina. Quando è rientrata, ha detto: "Antonella è stata eliminata per il suo rapporto tossico con Edoardo, si è messa a piangere, si è buttata per terra, Ginevra l'ha presa davanti a me e si è andata a sedere con tutti gli altri”. Invece poi Donnamaria se l’é ritrovata in casa…

Morgan racconta al CenacoloArtom la vera storia di Modugno con Elvis Presley! E poi esegue Stay Here with Me (Resta Cu 'Mme). Una serata unica con il musicista che si é esibito anche con Roberta Ruiu.

