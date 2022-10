GRANDE BORDELLO! – ELENOIRE FERRUZZI È STATA ELIMINATA DAL “GF VIP” AL TELEVOTO CON IL 90% DELLE PREFERENZE (ANCHE PER IL PUBBLICO C’È UN LIMITE AL TRASH) – LA TRANS AVEVA SCAZZATO CON TUTTI NELLA CASA. AVEVA ASSILLATO DANIELE DAL MORO, CONVINTA CHE L'EX TRONISTA FOSSE ATTRATTO DA LEI, FACENDOLO SBROCCARE (”MI HAI STRACCIATO IL CAZZO, MALEDUCATA”) – PRIMA DI ESSERE ELIMINATA, LA FERRUZZI S'È BECCATA ANCHE IL CAZZIATONE DI SIGNORINI – VIDEO

https://www.grandefratello.mediaset.it/video/grande-fratello-vip-il-meglio-della-puntata-del-27-ottobre_31857.shtml

Da www.liberoquotidiano.it

elenoire ferruzzi

Il pubblico sovrano decide. Così, Elenoire Ferruzzi va al televoto flash, dopo i comportamenti totalmente ingiustificabili nella casa, e viene eliminata dal Grande Fratello Vip con il 90% delle preferenze. Un vero terremoto.

Una percentuale che evidenzia quanto non piaccia al pubblico un personaggio spesso troppo trash e volgare. Poi negli ultimi tempi la Ferruzzi ha dovuto fare i conti con Daniele Dal Moro: lei era convinta che lui avesse una cotta e per giorni l'ha detto a tutti. Ma Daniele l'ha messa subito in guardia fino a quando ha perso la pazienza. Stesso errore commesso dalla Ferruzzi nei confronti di Luca Salatino, anche in questo caso era convinta che lui l'avesse rifiutata solo perché trans. Anche in questo caso Luca ha ribadito, più volte, di essere innamorato perso della sua fidanzata.

elenoire ferruzzi dal moro

Signorini, però, durante la puntata torna a parlare di Elenoire. E dice: “Considerazioni molto pesanti non condivisibili e non accettabili. La tua presenza era e continua a essere importantissima”. Quello che dice la Ferruzzi è terribile. Ad esempio vengono mostrate al pubblico alcune clip in cui dice che Nikita Pelizon porta “iella” e parla di “malocchio”. Scene da Medioevo. La cosa peggiore arriva quando sputa a terra al passaggio della concorrente.

elenoire ferruzzi dal moro

Tutti questi comportamenti potevano essere sintetizzati con una squalifica, ma Signorini ha preferito mandare la concorrente al televoto. Ed è uscita. Insomma, il conduttore vuole metterla alla prova del nove, dinanzi al giudizio sovrano del pubblico. Che di certo, con quelle percentuali, dimostra di non amarla. Il conduttore, poi, la rimprovera di brutto. “Ti avevo detto per questa volta ci passo sopra, la seconda no”, conclude prima di mandarla al televoto. Caso chiuso per lei.

la trans elenoire ferruzzi salatino elenoire ferruzzi lite elenoire ferruzzi luca salatino 5 lite elenoire ferruzzi luca salatino 6 elenoire ferruzzi gf vip BELLAVIA FERRUZZI