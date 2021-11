Ivan Damiano Rota e l’essenziale Sor Rotella per Dagospia

Al GF Vip sembra giunta al capolinea la coppia formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu che é giunto a dirle : “Meriti un uomo che ti trattI male” ed é stato subito redarguito da Alfonso Signorini. Mai frase é mai stata così inopportuna visto che in passato la Trevisan ha dovuto subire atteggiamenti inappropriati da parte di un uomo. L’ insicurezza della donna nei confronti di Pisu nasceva, oltre che dalla differenza di etá, anche da questi episodi.

Continua la telenovela su Elodie, la cantautrice Rosmy e Marracash. Quest’ultimo ha negato qualsiasi rapporto con Rosmy, ma ora si verifica un fatto curioso. Nove mesi fa é uscito il video della cantante Rosmy intitolato “Controregola” ambientato a circa 4000 metri di quota sulle cime del Monte Rosa e da poco “Vertigine” di Elodie girato sempre in montagna, ma a una quota più bassa. Confrontateli e ci vedrete non poche analogie. Solo un caso?

Da ieri gira una notizia riguardante Delia Duran che ha fatto rimanere il mondo del web In eccitazione . Leggendo alcune indiscrezioni che sui social si fanno sempre più insistenti, Delia Duran potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Andrá a controllare il marito Alex Belli che se la spassa alla grande con Soleil Sorge anche se i due dicono che sono solo amici. Rivedere i video per credere all’amicizia...

La Regina di Roma è tornata anche in questa tornata del Grande Fratello VIP, questa volta la donna sembra essere dalla parte di Soleil Sorge e l’ha voluta mettere in guardia e avvertire di che persona si nasconde davvero dietro ad Alex Belli. La donna ha urlato con un megafono fuori dal giardino, ma Soleil era nella casa. La Regina le ha detto che Alex Belli sta solo recitando una parte e che anche la di lui moglie é d’accordo.

Jessica Salassié, una delle tre principesse per mancanza di titoli si sarebbe innmorata di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che vanta flirt con molte vip. In tanti si chiedono che cosa ci trovino le donne in lui. A spifferare il tutto é stata ancora una volta Soleil che nella casa del GF Vip ha detto: “Stasera Jessica mi ha descritto l’uomo ideale che vorrebbe dentro la casa e praticamente ha parlato di Gianmaria, lui non mi sembrava così dispiaciuto”.

Ormai sono i nuovi Sandra e Raimondo, o meglio Gianni e Pinotto. Ennesimo momento da morir dal ridere al Grande Fratello Vip tra Giucas Casella e Francesca Cipriani. I due, ormai amici, molto spesso si arrabbiano. Qualche sera fa Giucas ha voluto fare uno scherzo a Francesca tagliandogli una ciocca di capelli si é incazzzata di brutto dicendo al paragnosta che tra loro era finita. Dopo due ore la pace tra i due...

Patrizia Reggiani , la vedova Gucci, contro Lady Gaga.Mancano pochi giorni all’uscita di House of Gucci, il film più atteso a dell’anno é da tempo iniziata la promozione. Lady Gaga che interpreta Patrizia Reggiani ha detto a Vogue UK : “Se l’ho mai incontrata? Sai, ho pensato che avrei potuto rendere giustizia a questa vicenda solo se mi ci fossi avvicinata con gli occhi di una donna curiosa, con uno spirito giornalistico, per poter leggere fra le righe di quello che accadeva nelle scene del film. E questo significa che nessuno mi avrebbe dovuto dire chi era Patrizia Gucci, nemmeno Patrizia Gucci. Per questo ho deciso di non parlarci“. Patrizia Reggiani in Gucci si è da subito schierata contro il film.

Sì mormora che Sfera Ebbasta fosse andato a una cena all’Aquariva sul Gara per incontrare Madame, ma la fluida cantante non c’era. Si é allora accontentato di Taylor Mega. Con loro, alla cena di Giacomo Spezzini, imprenditore al timone di HS Loft, anche Khaby, Giada Giovanelli e Francesco Riggio impegnati nel sociale come Spezzini suppprta persone a disagio come gli obesi e nei prossimi giorni

partirà la sua campagna di aiuto fisico e mentale per i meno abbienti.

Dopo aver partecipato alla serata finale del VerticalMovie Festival alla casa del cinema con il cortometraggio “Oltre Tutto” e dopo essere arrivato tra i primi tre finalisti al Pet Carpet Film Festival a Cinecittà con il cortometraggio “Che San Valentino da cani” Daniele Frontoni, pizzaiolo e creativo,nipote d’arte di Enzo Cerusico e Angelo Frontonie, insieme allo sceneggiatore Valerio Molinaro e al Golden Boy dei videomaker Maurizio Rinaldi, sul canale YouTube “io sono Frontoni” presenta il suo primo cortometraggio horror “Il Pescatore”.

Chi é quel campione mondiale di nuoto alto due metri che si é follemente innamorato di un piccolo (di statura) pierre milanese molto amato dagli artisti?

