1 – VIDEO: LA PRIMA NOTTE DI PAGO E SERENA NELLA CASA

2 – MASSAGGI E BACI DI ZEQUILA A CLIZZIA INCORVAIA

3 – IL MOMENTO DI INTIMITÀ DI RITA RUSIC

4 – PAGO-SERENA, LA NOTTE HOT CENSURATA (A METÀ) DAL GRANDE FRATELLO

Da www.iltempo.it

Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per volere di Alfonso Signorini e per la felicità di Pago. Almeno a giudicare dalla notte a luci rosse trascorsa nella capsula prontamente censurata dalla regia.

Nel corso dell’ottava puntata del GF, Serena, che in base al televoto di 20 giorni fa doveva restare in Sardegna, è diventata una concorrente ufficiale del reality show anche se lo scopo dichiarato è quello di “vivere Pacifico 24 ore su 24 perché sembrerà strano ma in questi 7 anni non ci siamo conosciuti davvero”.

Il cantante è ancora innamoratissimo della fidanzata e ha accolto il suo ingresso con una serie di ripetuti e entusiastici: “Sei una me**a, sei una me**a”. Clizia Incorvaia ha ceduto loro la capsula o panic room e i due “temptation piccioncini” non se lo sono fatti ripetere due volte. Appena le luci si sono spente, si sono messi a letto, ma i microfoni e le telecamere a infrarossi hanno catturato l’inizio dell’amplesso: abbracci, limoni e strusciamenti finché non si sono nascosti sotto le coperte. Serena ansimava, Pago pure e i movimenti sussultori ondulatori erano inequivocabili. Una notte di passione che il Grande Fratello Vip ha documentato fino a un certo punto… fino a quando ha avuto il buon gusto di staccare.

Questa mattina gli altri gieffini si interrogavano curiosi su cosa potesse essere accaduto, ma Paola Di Benedetto ha smontato ogni romanticismo: “Secondo me Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.Tuttavia il popolo social è sempre più tiepido verso questa storia d'amore ritenuta un po' tarocca e non apprezza che Serena, senza microfono, possa indicare a Pago la miglior strategia conoscendo i preferiti del pubblico. A questo punto l'entrata in scena di Serena è un toccasana per la vita privata dell'artista, ma sembra precludergli la finale.

4 - GF VIP: CLIZIA INCORVAIA, MASSAGGI HOT CON ZEQUILA. FAN FURIOSI: «HA UN FIDANZATO FUORI E ILLUDE PAOLO CIAVARRO»

Emiliana Costa per www.leggo.it

Clizia Incorvaia, massaggi con "sospiri hot" con Zequila al Grande Fratello Vip. Fan furiosi: «Ha un fidanzato fuori e illude Paolo Ciavarro». Oggi pomeriggio l'influencer ha accettato un massaggio da Antonio Zequila e su Twitter è scoppiata la polemica. Ma andiamo con ordine.

Solo ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato un filmato sull'avvicinamento di Paolo e Clizia. E nella notte sono iniziate le prime polemiche si Twitter. «Clizia è falsa, ha confessato a Licia di avere qualcuno fuori». Poi oggi il massaggio con Zequila ha buttato benzina sul fuoco. «Clizia che accetta un massaggio da uno che non le piace, ha un fidanzato fuori e illude Paolo», scrivono i follower. E ancora: «La voce sospirata di Zequila che le fa il massaggio mi fa paura, sta venendo fuori il "candore" di Clizia».

Intanto, i ragazzi si iniziano a preparare per il party di stasera. Che fine farà il flirt Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Staremo a vedere.

