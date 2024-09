21 set 2024 17:20

GRANDE FRATELLO HOT! - DOPO UNA NOTTE A CIANCIARE DI SCOPATE (“MA COME SI FA A FARLO PER SEI ORE? FUMI UNA SIGARETTA, RIPOSI VENTI MINUTI E RICOMINCI”), SI PARLA DELLA DOLCEZZA DELL’ANANAS - “VOI DONNE LO SAPETE PERCHÉ NOI UOMINI LO PRENDIAMO. NON FATE FINTA DI NON SAPERLO. LÌ È INTERVENUTO TOMMASO FRANCHI, CHE HA DETTO: “SÌ ESATTO SERVE PER ADDOLCIRE IL…” – VIDEO