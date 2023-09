LA GRANDE MADRE DEL ROCK – OMAGGIO A BIG MAMA THORNTON (1926-1984), BLUES SINGER CHE HA SCRITTO CANZONI COME ‘’HOUND DOG’’, FACENDO CAPIRE A ELVIS COME SI CANTA IL ROCK’N’ROLL – BIG MAMA È SEMPRE RIMASTA NELL’OMBRA PERCHÉ ERA NERA, ERA DONNA E NON ERA UN SEX SYMBOL - QUANTE INGIUSTIZIE E UMILIAZIONI HANNO SUBITO LE MADRI E I PADRI DELLA MUSICA AFROAMERICANA PER FAR LARGO AI RE BIANCHI DEL ROCK? - VIDEO

Giuseppe Videtti per il Venerdì di Repubblica

big mama thornton e elvis

Questa è la cantante che ha insegnato a Elvis il R&R. Lo danno tutti per scontato, anche il regista Baz Luhrmann, che ha diretto il recente biopic sul Re, in cui Shonka Dukureh interpreta Big Mama Thornton (1926-1984), blues singer, cantautrice e batterista non meno dinamica e trascinante di Chuck Berry o Little Richard.

Perché Big Mama, se la sua grandezza era pari alla stazza, è sempre rimasta in seconda fila? Era nera, era donna e non era un sex symbol; aggressiva e prepotente, anzi, una spina nel fianco per impresari alla ricerca di docili prede.

Big Mama thornton

Dunque, in quanto donna, patì una doppia pena rispetto a tanti giganti del blues attivi tra gli anni 50 e gli anni 60: portati alle stelle per aver scritto canzoni senza le quali il R&R non avrebbe mai visto la luce (Hound Dog nel caso di Big Mama, quella che Elvis le scippò e trasformò in un classico), poi surclassati e lasciati all'angolo dagli stessi che ne avevano esaltato la gloria (Elvis, ma anche i protagonisti della British Invasion, Beatles e Stones in testa).

Quando nel 1967 Janis Joplin interpretò a Monterey quella devastante versione di Ball & Chain, la Thornton, che l'aveva scritta e cantata, era già stata relegata a un circuito amatoriale (fino a Joni Mitchell di cantautrici neanche l'ombra); incideva dischi bellissimi per l'etichetta specializzata Arhoolie (una Bibbia per gli amanti del blues).

Ascoltate Sometimes I Have a Heartache, da un album del 1966 con il grande Muddy Waters alla chitarra e i fantastici Otis Spann al piano e James Cotton all'armonica. Di fronte a tanta voce, a quel che si racconta fosse la presenza in scena di Big Mama e al magnetismo di questo blues, riflettiamo: quanti sacrifici e quante umiliazioni e quali ingiustizie hanno subito le madri e i padri della musica afroamericana per far largo ai reali del rock?

big mama big mama thorton