GRAZIE A FEDEZ, SUO PRODUTTORE, DARGEN D’AMICO APPROVA DIETRO IL BANCONE DI X FACTOR: È LUI IL TERZO GIUDICE CONFERMATO DOPO IL SIGNOR FERRAGNI E AMBRA ANGIOLINI – NELLE PROSSIME ORE È ATTESO ANCHE L’ANNUNCIO DI RKOMI CHE DOVREBBE COMPLETARE IL QUARTETTO DEI GIUDICI DELLA NUOVA EDIZIONE DEL TALENT – FUORI ANCHE LUDOVICO TERSIGNI: SECONDO LE INDISCREZIONE POTREBBE ESSERE SOSTITUITO DA… - VIDEO

Mattia Marzi per "Il Messaggero"

Dietro al bancone dei giudici della prossima edizione di X Factor siederanno anche Dargen D'Amico e Rkomi, oltre a Fedez e ad Ambra Angiolini. La presenza del primo è stata ufficializzata ieri, ma nelle prossime ore è atteso anche l'annuncio della partecipazione di Rkomi.

Due scelte che confermano la decisione dei produttori di fare un vero e proprio turnover: del cast della sedicesima edizione non farà parte neppure il conduttore Ludovico Tersigni, che aveva sostituito Cattelan nell'ultimo X Factor. Al suo posto secondo le indiscrezioni una tra Victoria Cabello, che ha appena vinto la prima edizione di Pechino Express targata Sky, e Francesca Michielin, ex vincitrice del talent e di recente conduttrice sulla pay-tv di Effetto Terra.

LE AUDIZIONI Dargen D'Amico, 41 anni, già artista di culto della scena hip hop italiana, arriva a X Factor dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con la hit Dove si balla. Da Sanremo arriva anche Rkomi, in gara all'Ariston con Insuperabile dopo l'exploit del disco Taxi Driver.

«Per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo Paese. In un momento delicato come questo dobbiamo mettere le mani nella m usica», ha detto ieri Dargen D'Amico su Instagram. Le registrazioni delle audizioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 all'Allianz Cloud di Milano, per la prima volta dopo la pandemia con il pubblico in sala. La nuova edizione del talent, che dovrebbe essere l'ultima, partirà a metà settembre

