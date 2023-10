AL GREGGIO NON C'E' MAI FINE - L'INCREDIBILE STORIA VERA DIETRO A "KILLERS OF THE FLOWER MOON", IL NUOVO FILM DI MARTIN SCORSESE SULLA STRAGE DELLA TRIBU' DEGLI OSAGE IN OKLAHOMA, DOPO LA SCOPERTA DEL PETROLIO NELLE LORO TERRE, NEGLI ANNI '20 - PER AVERE IL DOMINIO DI QUEI POZZI, IL MAGNATE, WILLIAM HALE ORDINÒ ALMENO 20 OMICIDI, ANCHE SE LE VITTIME ACCERTATE SAREBBERO MOLTE DI PIÙ - VIDEO: UNA CLIP DEL FILM IN ESCLUSIVA PER DAGOSPIA

Estratto dell'articolo di Carlo Lanna per www.ilgiornale.it

[…] Killer of the Flower Moon si appresta ad arrivare nei cinema italiani. Il nuovo film di Martin Scorsese, con un cast di grandi stelle tra cui spiccano Leonardo DiCaprio, Robert Deniro e Brendan Fraser, arriva nelle sale il prossimo 20 ottobre in contemporanea con gli Stati Uniti, per approdare poi successivamente in streaming su Appletv+. […]

Lungo quasi tre ore, Killer of the Flower Moon racconta l’America degli anni ’20 e la corsa al petrolio in Oklahoma, in una contea popolata da i nativi americani i quali, piano piano, scompaiono e vengono uccisi. […] In pochi, però, sono a conoscenza del fatto che Killer of the Flowers Moon è ispirato a una storia vera che, proprio negli anni ’20, ha sconvolto l’opinione pubblica americana.

Prima di tutto, Martin Scorsese si è affidato al romanzo di David Grann, saggista e giornalista americano, dal titolo Gli assassini della terra rossa (in Italia per Corbaccio Editore). Pubblicato per la prima volta nel 2017[…]Al centro della storia c’è la comunità di nativi che, all’epoca, abitava tra le terre di Osage, in Oklahoma. Lì, per l’appunto, è avvenuto uno dei più grandi stermini di nativi che ha segnato per sempre la storia americana. Killers of the Flower Moon racconta, infatti, di una serie di omicidi avvenuti nella contea di Osage a causa della scoperta di alcuni giacimenti petroliferi nel sottosuolo, che avrebbero fruttato ai nativi importanti ricavi.

Quelle terre appartenevano alla comunità di Osage, e il tribunale aveva concesso loro i diritti sia per i profitti che per la vendita che avrebbe generato. Per costruire pozzi petroliferi, però, era necessario acquistare quegli appezzamenti di terreno. I nativi, causa forza maggiore, sono diventati un ostacolo per tutti coloro che non sopportavano che persone di etnia diversa potesse entrare in possesso di tali ricchezze. Questo diede il via a un vero e proprio complotto, che è sfociato in una serie di omicidi di ereditieri nativi. Una tragedia che conta 20 vittime accertate ma si pensa che le vittime siano maggiori.

La scia di omicidi ha portato a una serie di indagini, condotte dall’FBI, che alla fine portarono all’arresto di William Hale, allevatore e carnefice di quei crimini efferati. Un fatto che ha segnato la cultura americana del periodo. Soprattutto, è stato uno dei primi casi importanti che sono stati risolti dall’FBI[…]

