GRILLO IS BACK! LO SHOW DELL’ELEVATO AL VERTICE CON LO STATO MAGGIORE M5S – UN MONOLOGO DI 45 MINUTI TRA URLA E APPLAUSI: “VI VOGLIO UNITI E COMPATTI! DOBBIAMO DIFENDERE I NOSTRI TEMI E METTERE L'AMBIENTE AL CENTRO”. E POI GUIDA LA DELEGAZIONE PENTASTELLATA DA DRAGHI – “FICO: NON POSSIAMO STARE A GUARDARE…” - VIDEO

Da repubblica.it

Show di Beppe Grillo durante il vertice con lo stato maggiore M5S alla Camera. Un lungo monologo (ben 45 minuti) in cui il garante pentastellato ha invitato il Movimento ad essere compatto: "Vi voglio uniti e compatti! Dobbiamo difendere i nostri temi e mettere l'ambiente al centro".

Ad un certo punto la voce del fondatore si è sentita anche in strada, nella via sottostante alle finestre della sala Tatarella. Si sono sentite le urla dell'ex comico ma anche i suoi applausi. E, secondo una fonte pentastellata, Grillo anche citato "Radio Londra" come simbolo della "resistenza". "Sarà importante il perimetro della maggioranza, al momento non è importante sapere se io farò parte del governo", avrebbe aggiunto Giuseppe Conte. "Non possiamo stare a guardare, dobbiamo esserci e gestire il Recovery Plan", avrebbe detto Roberto Fico, collegato telefonicamente.

