BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE
GRILLO: CONTE, 'COMPRENDO ANGOSCIA BEPPE MA NON TRASCURA DOLORE RAGAZZA E FAMILIARI (Ile/Adnkronos)
GRILLO: CONTE, 'AUTONOMIA E LAVORO TOGHE VANNO SEMPRE RISPETTATI (Ile/Adnkronos)
FLASH -GRILLO: CONTE, 'BEPPE PROVATO E SCONVOLTO, VICENDA AFFLIGGE TUTTA SUA FAMIGLIA (Ile/Adnkronos)
GRILLO: CONTE, 'CONOSCO SENSIBILITÀ BEPPE, M5S IN PRIMA LINEA IN LOTTA VIOLENZA DONNE- (Ile/Adnkronos)
GRILLO: CONTE, 'AUTONOMIA MAGISTRATURA E LOTTA VIOLENZA DONNE TEMI CENTRALI PER M5S'(Ile/Adnkronos)