i grinch del giornalismo

Buon inizio “stagione”. E per “stagione” intendiamo quel periodo surreale dell'anno tra il Ringraziamento e il Capodanno, in cui i giganti dei media si affrettano a ripulire i loro libri contabili e a prendere in giro i loro dipendenti.

Mentre il 2023 si avvicina alla fine, i media stanno per rubare il Natale a molte persone con l’ennesima ondata in licenziamenti.

new yorker

Il bagno di sangue è iniziato giovedì alla Condé Nast, dove circa una dozzina di membri dello staff del “New Yorker” ha lasciato la famosa rivista. Tra le persone spedite a casa, Confider ha confermato: Andy Borowitz, il notoriamente poco divertente umorista le cui notizie false una volta smuovevano il traffico mondiale; gli scrittori Sue Halpern e Carolyn Kormann; il redattore culturale Michael Agger ; tre membri dello staff video; quattro addetti alla copisteria; uno specialista dei social media; e un designer interattivo.

licenziamento

Contemporaneamente la giornalista investigativa Katherine Boo , che ha vinto un Pulitzer per WaPo con la sua denuncia sugli abusi nelle comunità di Washington sui disabili, si è dimessa dal “New Yorker”.

A “Vanity Fair”, i tagli pianificati sono attualmente messi in stand by mentre il sindacato e Condé discutono sul nuovo contratto. Nel frattempo, venerdì il “Los Angeles Times” ha eliminato nove posti dal settore giornalismo video.

prima pagina la times

“The Messenger”, alias la donchisciottesca creazione del magnate dei media Jimmy Finkelstein che voleva essere un “ibrido WaPo -Daily Mail”, sta capendo come fare potenziali licenziamenti. Il sito lanciato a maggio con 150 giornalisti prometteva di portare il numero a 550, ma in autunno aveva già problemi finanziari.

Secondo fonti informate, la direzione di Messenger starebbe effettuando una revisione dei contenuti del sito per vedere cosa non funziona e valutare un “riallineamento strategico”, che potrebbe significare licenziamenti prima della fine dell'anno.

washington post

In acque altrettanto torbide si trova il “Washington Post” che ha agitato lo spettro di tagli drastici nel caso in cui il giornale non raggiungesse il suo obiettivo di 240 buyout volontarie "per aiutare a ripristinare la salute finanziaria del Post".

