TWEET SULLA SCHLEIN A "OTTO E MEZZO"

Andrea Maggio

@AndreaMaggio76

Lilli #Gruber a Elly #Schlein: "Ma chi la capisce se lei parla così?" Eh niente, alla fine qualcuno doveva pur dirglielo.

Carmelo Simone

@CarmeloSimone2

Il messaggio che hanno voluto inviare #Gruber e #Giannini al popolo di sinistra è che continuando così si va a sbattere.

#EllySchlein è la concretizzazione del nulla cosmico.

Veramente imbarazzante.

m a u r o

@maurorizzi_mr

la prima volta che la #Gruber fa un’intervista un po’ meno sdraiata del solito, e subito insorgono quelli del PD inviperiti per come è stata intervistata #EllySchlein?

Nadia Ferrari

@profnadiferr

#Gruber e #Giannini continuano a incalzare la #Schlein ma lei non dà una risposta chiara. In totale confusione...

#ottoemezzo

Caustrico

@itrichi

la #Schlein imbarazza persino la #Gruber perché è veramente surreale assistere in diretta ad una tale inutile supercazzola dopo ogni domanda, per quanto ripetuta e ripetuta e ripetuta e ripetuta

#ottoemezzo

Paolo

@p_pirruccio

Aspetto con ansia la prossima intervista di #Gruber in cui chiede a Conte o Salvini se hanno tempo per stare con le mogli, se seguono consigli per vestirsi e se pensano di avere ancora qualche anno o essere cacciati presto.

Che intervista inopportuna.

#Schlein #ottoemezzo

stefano tagliavini #iosonoantifascista

@sogno09

La #Gruber fa il suo lavoro e ci mancherebbe il contrario, ma quando ospita esponenti femminili della sinistra sembra che abbia un conto aperto.

Le domande sulla vita personale della #Schlein sono indegne di una giornalista #ottoemezzo

Marinesca

@marina_emme

Se Lilli Gruber avesse ascoltato le risposte di #Schlein anziché dimostrare solo tanta antipatia e pretendere le risposte che piacevano solo a lei, avrebbe condotto una vera intervista.

Perla finale domande su vita privata e armocromista.

Gruber è pronta per Chi.

#ottoemezzo

Valentina Conticello

@valeconticello

Queste domande stupide sull'armocromia per alzare l'audience e darla in pasto ai suoi detrattori non è stato piacevole da vedere.

Vorrei vedere se #Gruber risponderebbe mai a delle domande sui suoi numerosi ritocchi col bisturi.

Si poteva evitare

Conte LinOlaf

@Lino_di89

Stasera Lilli era inarrestabile… almeno non ha fatto come #Vespa ieri sera con la sua amichetta #ottoemezzo

#EllySchlein #Gruber

Bella Ciao

@giuseppebella

Mi piacerebbe vedere #Gruber e #Giannini così incalzanti anche con la carciofara.

#Schlein

Valentina Conticello

@valeconticello

Comunque Gruber e Giannini l'hanno pestata Schlein, vedi com'è furba Meloni che si fa intervistare solo da Vespa.

Così siamo tutti bravi

#ottoemezzo

Riccardo Gazzaniga

@ricgazza

Francamente una domanda ripetuta ben due volte sull'armocromia (questione già inutilissima e sopravvalutata mesi fa) a me risulta più imbarazzante per chi la fa che per chi la riceve.

#ottoemezzo

Starrynight

@1_starrynight

Non amo per niente la Schlein, ma la Gruber e Giannini sarebbero da prendere a calci nel culo per la supponenza e la maleducazione.

#ottoemezzo

alessan514 alessandra longo

@alessan5141

Imbarazzante stasera l’intervista alla #schlein di #gruber e #giannini.

La segretaria del #pd non si connette emotivamente con le immagini da #lampedusa.

Algida, parla a blocchi.

EffEff

@EffEff7

#ottoemezzo #Gruber stai intervistando non dibattendo!

Carmelo Simone

@CarmeloSimone2

La #Gruber utilizza lo stesso stile che ha utilizzato con altri ospiti.

Può piacere o non piacere.

Solo che i sinistri se ne accorgono solo quando viene “colpita” la loro inconcludente segretaria.

matti

@mtti00u

Le reazioni all'intervista di ieri rendono chiaro come in Italia siamo abituati a giornalisti che lisciano il pelo ai politici.

Fatto bene la Gruber a incalzare e troncare le non risposte in politichese della Schlein per sviare le domande, che infatti è apparsa per quello che è

enrico romano

@EnricoRomano63

schlein festa unità ravenna

Vorrei vedere la #meloni squartata da #Porro e #Capezzone come stanno facendo #Gruber e #Gianninii con la #Schlein ad #ottoemezzo

nicola de muro

@nicdemuro

Lilly #Gruber è la più parziale giornalista italiana.

Ma oggi, con quell'altro figlio dell'establishment #Giannini, ha fatto un'intervista coi baffi. #EllySchlein se la sò sbranata, a suon di "Non mi ha risposto... lei è vaga... guardi è una domanda facile..." con #ottoemezzo