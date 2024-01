21 gen 2024 19:10

GUAI SENZA FINE PER ALEC BALDWIN: DOPO ESSERE STATO INCRIMINATO PER OMICIDIO, L’ATTORE, IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, E’ COSTRETTO A SVENDERE LA SUA VILLA NELLO STATO DI NEW YORK. LA MAGIONE, CHE HA UN VALORE DI CIRCA 29 MLN DI DOLLARI, E’ STATA MESSA IN VENDITA A 19 MILIONI - BALDWIN E’ FINITO SOTTO PROCESSO PER LA MORTE DI HALYNA HUTCHINS, LA DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA A CUI AVEVA SPARATO CON UNA PISTOLA DI SCENA DURANTE LE RIPRESE DEL FILM WESTERN “RUST”…