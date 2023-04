7 apr 2023 12:51

LA GUERRA DI PIERO...COMBATTUTA SUI DANE' - CHIAMBRETTI VINCE IN APPELLO: I GIUDICI DIMEZZANO L'ASSEGNO PER LA FIGLIA - LO SHOWMAN, IN LITE CON L'EX MOGLIE, AVEVA PERSO IN PRIMO GRADO MA ORA L'IMPORTO È STATO RIFORMULATO: DA 3.000 A 1.500 EURO AL MESE – “NON SONO NÉ ENTUSIASTA NÉ DELUSO. QUESTE SONO SEMPRE COSE DIFFICILI, C'È DI MEZZO UNA BAMBINA. NON C'È NULLA DA GIOIRE” - LA EX VALUTA IL RICORSO IN CASSAZIONE...