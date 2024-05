LA GUERRA DELLO STREAMING SI SPOSTA SULLO SPORT - NETFLIX HA ACQUISITO I DIRITTI PER TRASMETTERE ALMENO 4 PARTITE DELLA NFL - IL COLOSSO DELL'INTRATTENIMENTO ONLINE MANDERA' IN ONDA DUE MATCH IL GIORNO DI NATALE 2024 E ALMENO UNA NELLA STESSA DATA NEL 2025 E NEL 2026: SGANCERA' LA BELLEZZA DI 75 MILIONI PER TRASMETTERE CIASCUNA DELLE 2 PARTITE DI QUEST'ANNO - DA TEMPO NETFLIX VUOLE METTERE LE MANI SUGLI EVENTI SPORTIVI: HA PRODOTTO ANCHE UN...

(ANSA-AFP) - Netflix ha acquisito i diritti di almeno quattro partite del campionato professionistico di football americano Nfl, una prima assoluta per la piattaforma streaming che punta a ritagliarsi un posto speciale nel mondo dello sport. Il servizio di video on demand trasmetterà due partite il giorno di Natale 2024 e almeno una partita nella stessa data nel 2025 e nel 2026, secondo un comunicato stampa pubblicato mercoledì.

Il Wall Street Journal afferma che Netflix pagherà 75 milioni di dollari per trasmettere ciascuna delle due partite di quest'anno. Da diversi anni il colosso dello streaming fa incursioni nel mondo dello sport. Ma fino ad ora si trattava più di produrre documentari sportivi o di creare i propri eventi a margine delle principali competizioni. Ha così lanciato la serie di documentari 'Drive to survive' sulla Formula 1, 'Break point' sul tennis e 'Tour de France: at the heart of the peloton' sul ciclismo.

La piattaforma ha prodotto anche un torneo di golf, la Netflix Cup, nonché una partita di tennis chiamata Netflix Slam tra gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Il 20 luglio ospiterà anche la trasmissione del match tra la leggenda del ring Mike Tyson e il pugile e youtuber Jake Paul. A gennaio ha fatto un passo avanti firmando un accordo di trasmissione decennale con la lega americana di wrestling professionale Wwe, per 5 miliardi di dollari. Ma Netflix finora si era tenuta lontana dalle competizioni tradizionali, ritenendone ufficialmente i costi troppo elevati.

"Non esiste un evento annuale, sportivo o meno, che sia paragonabile alla Nfl in termini di pubblico", ha spiegato il content manager Bela Bajaria citato nel comunicato stampa. Circa 39 dei 50 migliori risultati di spettatori per l'anno 2023 negli Stati Uniti sono stati raggiunti da partite della Nfl, compresi i 14 migliori. Le due partite trasmesse da Netflix quest'anno vedranno rispettivamente i due volte campioni in carica Kansas City Chiefs contro i Pittsburgh Steelers e gli Houston Texans contro i Baltimore Ravens.

Durante una conferenza organizzata dalla società Moffett Nathanson, il vicepresidente di Netflix, Spencer Wang, ha spiegato mercoledì che per la piattaforma non si tratta di "fare un grande investimento nello sport", ma di ampliare il suo catalogo con eventi unici in grado di generare audience.

