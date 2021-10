LA GUERRA DEI TRAPPER - GALLAGHER SI SENTE CHIAMATO IN CAUSA DALLA CANZONE DI SALMO, INTITOLATA “CRIMINALE”, E LO ATTACCA: “SEI FIGLIO DI UNA RICCA FAMIGLIA SARDA, NON TI HO MAI ASCOLTATO E MAI TI ASCOLTERÒ”. IL TRAPPER INVITA POI I RAGAZZI A STARE LONTANO DALLA MACHETE, ETICHETTA DI SALMO: “MEGLIO SOLI CHE FARGLI DA SCHIAVI”… - VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it

C’è un pezzo del nuovo album di Salmo, Flop, che si intitola Criminale. Il rapper sardo “ce l’ha” con certi trapper che creano un immaginario “gangsta” attribuendosi l’etichetta di cattivi ragazzi quando in realtà sono di origine borghese, niente vita di strada. Ora, alcuni passaggi potrebbero come non potrebbero fare riferimento al trapper Gallagher (‘flex boy’ è uno dei nickname che usa ma è anche un modo di chiamare i trapper generico).

In ogni caso, Gallagher l’ha presa sul personale e ha risposto a Salmo così: “Tu vieni da una famiglia sarda ricca, avrai avuto più giocattoli tu che quel bambino lì, come si chiama, Richie Rich. Ma la fai finita? Guarda che sei Franklin la tartaruga. Comunque ti ringrazio per la promo, anche se in realtà non me ne frega nulla, perché non ti ho mai ascoltato e mai ti ascolterò”. Il trapper invita poi i ragazzi a stare lontano dalla Machete, etichetta di Salmo: “Meglio soli che fargli da schiavi”.

