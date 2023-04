GUERRE DI CARTA – DAL PRIMO APRILE, IN UMBRIA, QUEL GENIACCIO DI URBANO CAIRO HA DECISO DI FAR USCIRE LA SUA GAZZETTA DELLO SPORT IN ALLEGATO AL CORRIERE DELL’UMBRIA. IL GRUPPO RIFFESER-MONTI HA RISPOSTO AL FUOCO, ALLEGANDO TUTTOSPORT A LA NAZIONE. IL TERZO INCOMODO, CALTAGIRONE, HA FATTO LA SUA MOSSA: HA ALLEGATO IL CORRIERE DELLO SPORT ALL’EDIZIONE LOCALE DEL MESSAGGERO. DI COLPO, NEANCHE FOSSE UN PESCE, GLI UMBRI SONO STATI SOMMERSI DI QUOTIDIANI SPORTIVI, OFFERTI COME COLOMBE PASQUALI…

Il primo aprile, quel geniaccio di Urbano Cairo, per conquistare le edicole umbre, ha deciso di far uscire il Corriere dell’Umbria con, in allegato, la Gazzetta dello Sport.

L’ideona, non si sa come, è arrivata all’orecchio dei suoi competitor, e così il gruppo Riffeser-Monti ha risposto al fuoco, allegando TuttoSport a La Nazione. Il terzo incomodo, il gruppo Caltagirone, non è rimasto a guardare e ha fatto la sua mossa: ha allegato il Corriere dello Sport all’edizione umbra del Messaggero. Di colpo, il primo aprile, neanche fosse un pesce, gli umbri sono stati sommersi di quotidiani sportivi, offerti come fossero colombe pasquali.

Dal 1° aprile il Corriere dell’Umbria sarà venduto in abbinamento con La Gazzetta dello Sport: due quotidiani a 1,50 euro. Niente di eccezionale, se non fosse che anche gli altri due quotidiani che dispongono di edizioni locali, La Nazione e Il Messaggero, hanno messo in programma dallo stesso giorno iniziative identiche, La Nazione insieme a Tuttosport a 1,70 euro, e Il Messaggero con Corriere dello Sport (edizione rossa) a 1,40 euro.

La curiosa battaglia degli abbinamenti ha ovviamente sullo sfondo il tentativo dei concorrenti di contrastare il piano di rilancio del Corriere dopo il passaggio della proprietà da Tosinvest al gruppo Polidori (eCampus, Link University, Cepu, Scuola Radio Elettra eccetera) che ha visto in un primo momento la nomina di un nuovo direttore (Sergio Casagrande, già vicedirettore vicario) e la rivisitazione della grafica e dei contenuti e ora prosegue con la riapertura delle redazioni locali chiuse al culmine della pandemia [...].

