RACCONTA DI UNA TELEFONATA DI GIORGIA MELONI, UN'ALTRA CHE NON HA UN CAZZO DA FARE, AL "SUO" RAS RAI GIAMPAOLO ROSSI PER CHIEDERE DI BLINDARE IN OGNI MODO FIORELLO

E DA PALAZZO CHIGI È PARTITA UNA TELEFONATA «FIORELLO DEVE RESTARE A QUALSIASI COSTO»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

Una telefonata da Palazzo Chigi, un ordine (informale, ufficioso, severo, definitivo): adesso, però, fermate Fiorello. Convincetelo, legatelo, blindatelo, coccolatelo, baciatevelo, imploratelo, inginocchiatevi e dategli quello che chiede, tutti i soldi che chiede e fatelo scegliere, esauditegli ogni desiderio, ogni capriccio, accontentatelo se vuole una prima serata, uno show tutto suo oppure una nicchia snob, televisione o radio, di giorno, di notte, ancora all’alba, quello che preferisce, che più lo fa divertire, tutto quello che — insomma — pensate possa farlo restare.

Perché Fiorello non è uno che lavora in Rai. Fiorello, a questo punto, è la Rai. Se dovesse servire, può parlarci anche lei, Giorgia, la premier. I due hanno un’antica consuetudine (lo sapete, no? Giorgia Meloni, capelli a caschetto e scarponcini Dr Martens, fu la tata di sua figlia Olivia). Giorgia, intanto, ha però sentito Giampaolo Rossi, l’attuale direttore generale.

Che dopo aver potuto solo prendere atto dell’addio di Amadeus, tra circa un mese, con il rinnovo dell’intero cda, dovrebbe assumere la delicata guida dell’azienda (dentro una crisi industriale serissima — oltre 600 milioni di debito con quasi 13 mila dipendenti, di cui 330 dirigenti e 2.068 giornalisti — e ormai con tre fronti aperti sul mercato televisivo: Mediaset, La7 e Warner Bros-Discovery). Tocca a lui, a Rossi, bloccare la fuga da Viale Mazzini.

[…] Toglie il fiato l’elenco di volti noti […], di gente seria, di grandi professionisti dell’intrattenimento e dell’informazione che si sono congedati (diciamo così): Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Corrado Augias, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata. E, da poche ore, pure Amedeo Rita Umberto Sebastiani detto Amadeus. La sua partenza è un colpo terrificante all’immagine dell’azienda.

Anche perché restano lì a galleggiare retroscena velenosi, e penosi, svelati da Renato Franco qui sul Corriere , e che il presentatore non ha mai smentito. Tipo che gli imponevano di andare a pranzo con Pino Insegno, mitico presentatore (anche dei comizi di Fratelli d’Italia).

Oppure che gli suggerivano di invitare, sul palco di Sanremo, Hoara Borselli (ex primadonna del Bagaglino, ora commentatrice politica con simpatie leghiste) e di portare in gara il cantante Povia […] La Rai, indignata, sostiene si tratti di «un’infinità di false notizie […] ma è il web che giudica, ed è lì […] che il danno di immagine dell’azienda pubblica rischia di diventare anche un grave danno politico.

travolta fiorello amadeus

Questo Giorgia Meloni lo sa. E sa pure un’altra cosa. Può capitare di peggio. Perché Fiorello non è come Amadeus […] Fiorello è molto di più. Fiorello è Fiorello. Un genio. Puro. Assoluto. Uno di quei personaggi che nella televisione, come nel cinema o nel calcio, nascono una volta ogni cinquant’anni (forse). Gli italiani lo amano e sono abituati a vederlo lì, a trovarlo lì: dentro il mondo Rai.

roberto sergio 1

Perderlo, ma anche solo la possibilità di perderlo, diventerebbe per il pubblico una tassa insopportabile. […] Rossi […] […] è il filosofo di Colle Oppio, la leggendaria sezione romana del Msi […] siamo sicuri che Fiorello andrà d’accordo con un tipo così? Poi ci sono le sue ultime dichiarazioni (per niente rassicuranti). Intanto: sapeva tutto del suo carissimo amico Ama. Ne ha condiviso la scelta, l’ha giustificato, e difeso. Quanto al proprio futuro: «Io non rimango in Rai, non sono in Rai. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima. Non sono mai di un’azienda. Io sono libero…». Libero? Rosario, hai detto libero?

FIORELLO, LA TELEFONATA DI MELONI? HO UN CONTRATTO CON IL DIVANO

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Amadeus lascia la Rai: la notizia campeggia su tutte le prime pagine dei giornali e non poteva quindi sfuggire alla rassegna stampa di Fiorello, che già nei giorni scorsi ha disseminato indizi e spoiler sulla vicenda a Viva Rai2!. "Grazie veramente di cuore Amadeus, devo ringraziarlo. Se non esistessi, dovrebbero inventarti: sei l'antidoto alla guerra, si parla solo di te sui giornali!", esordisce Fiorello.

"Ecco la nota della Rai, che conferma la stima per Roberto Sergio, vedete la faccia della stima", ride Fiorello mostrando un'immagine dell'Ad Roberto Sergio. "Conosco Roberto, conosco anche Sergio", ironizza lo showman. "E poi guardate questa foto bellissima tratta dal comunicato di Amadeus: c'è la borsa di Milano e quella di Tokyo", incalza mostrando gli occhi del conduttore. Si parla del pezzo della Stampa secondo cui la Rai potrebbe ora "perdere Sanremo, perché si dice che la convenzione con la Rai scade nel 2025 e molti pensano che Belzebù, cioè Amadeus, si porti dietro Sanremo e lo faccia fare alla Nove.

Ma questo sai che significa? Che questa estate me lo ritrovo in spiaggia vestito da Warner Bros! Comunque Giampaolo Rossi assicura: abbiamo già fatto un'offerta per Una voce per San Marino". Nella vicenda del giorno tanti articoli fanno anche riferimento al destino dello stesso Fiorello: "Volente o nolente - commenta lo showman - io sono coinvolto. Volevo ricordare ai giornalisti che io e Amadeus siamo molto amici, ma abbiamo due vite diverse: mia moglie si chiama Susanna, lui è sposato con Giovanna, abbiamo figli diversi, facciamo cose diverse, lui vive a Milano, io a Roma, lui va al Nove, io no. Ama, ma come ti va? Lui lascia qui per andare lì per ricominciare da capo".

Poi mostra il retroscena del Corriere della Sera secondo cui da Palazzo Chigi sarebbe partita una telefonata ai dirigenti perché lui resti in azienda a qualsiasi costo: "Dove devo restare? È partita una telefonata, pare che sia partita una telefonata a Meloni. Sai quando si dice, è partita una telefonata? Cosa c'entro io? Eppure sono citato sui giornali, la cosa un pochino mi lusinga... Ma addirittura convincetelo, legatelo, coccolatelo? A me?

Un bel massaggio all'ego certamente, però tutto questo non regge, chi mi conosce sa che purtroppo io ho un contratto con il mio divano: dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi, mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo".

Ancora ironia sul trasloco di Amadeus: "Il Nove passa ad Amadeus, il canale televisivo sarà legato al noto conduttore con un contratto di tre anni. Sono molto contento di questa nuova avventura che darà nuovi stimoli alla mia carriera, ha dichiarato il Nove". Poi il messaggio per Ama: "Consentitemi, da amico, di fare l'in bocca al lupo di tutti noi ad Amadeus per la sua nuova vita. La tua, non mi coinvolgere: io sono molto pigro - conclude rivolgendosi ad Amadeus - ricordati questa estate di non inventarti niente...".

Infine, una puntualizzazione sul finale di stagione annunciato ieri in puntata: "Abbiamo detto che per l'ultima puntata sarebbe venuto Ama, e lo confermiamo. Potrebbe esserci Jovanotti che dobbiamo vedere come starà con la fisioterapia. Poi abbiamo detto che ci sarà un ospite a sorpresa che potrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico. C'è chi ha capito che avremmo fatto tutta la puntata allo stadio con 80 mila persone. Lo stadio lo abbiamo solo per un'esibizione di un big. Noi lo chiediamo ai big, c'è chi dice no e passiamo al prossimo. Quindi non sappiamo ancora chi sarà!".

IL COMMENTO DI ANTONELLO PIROSO

Trascrizione da “il Cavaliere nero” - “Virgin Radio”

Se fossi Fiorello, e purtroppo non lo sono, lo dico con invidia, ma non per il suo aspetto fisico o per i programmi che fa, per il suo fatturato e per il suo patrimonio, se fossi Fiorello chiamerei oggi, questa mattina, il giornalista del Corriere della Sera che scrive, a proposito di Fiorello, scritto così “è un genio. Puro. Assoluto. Uno di quei personaggi che nella televisione, come nel cinema o nel calcio, nascono una volta ogni cinquant'anni (forse)”.

Forse. Ma too much. Io fossi Fiorello, chiamerei il giornalista, direi tutto bene. Hai preso le goccine? Forse hai un tantino esagerato. Perché Fiorello che è ironico e autoironico, credo. Fossi Fiorello, direi non ho inventato il vaccino contro il cancro, non ho dipinto la Cappella Sistina, faccio televisione, faccio intrattenimento, lo faccio bene, so cantare, so imitare.

Ma adesso se il tema, ora che è andato via Amadeus, è cosa farà Fiorello, e il Corriere della Sera ci fa due pagine, capite il senso delle proporzioni, ma poi che davvero siamo ancora qui, a dire Amadeus lascia la Rai, cosa farà la Rai.

Baudo, Carrà e Bonaccorti lasciarono la Rai, di Biagio Agnes, anche se passarono da Berlusconi che ancora non era in politica e Agnes si inventò Celentano conduttore del sabato sera. Santoro lasciò la Rai, venne a Mediaset, prese 12 miliardi di lire in tre anni, tra il 1996 e il 1999, una montagna di soldi, e poi è tornato in Rai, poi è scomparso dal video. E cosa è successo? Niente.

Stiamo parlando di intrattenimento. Di fuffa. Di come dire, opere, capolavori scritti sull'acqua. Come finisce il Truman Show? Finisce che quello prende la porta, se ne va e gli altri fanno uh, è finito, beh guarda cosa danno sugli altri canali: questo è il consumo della televisione.

E invece oggi ci saranno persone che si scanneranno dicendo Fiorello deve rimanere in Rai, sennò cosa farò. Ma cosa farai? Ma pensa arrivare a fine mese che magari guadagni 1.500 € devi pagare un mutuo di 600 devi pagare la benzina 2,50€, pensa a questo e non al destino di gente che, comunque vada, sarà comunque molto più ricca di noi. Perché, buon per loro, sono tutti miliardari. Così parlo il Cavaliere Nero.