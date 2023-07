GWYNETH PALTROW È STATA “PIZZICATA” AL CONCERTO DEI COLDPLAY A MILANO PER ASSISTERE ALL’ESIBIZIONE DELL’EX MARITO, CHRIS MARTIN – LA 50ENNE CALIFORNIANA NON È RIUSCITA A TRATTENERE LE LACRIME QUANDO LA BAND HA SUONATO “FIX YOU”, A LEI DEDICATA DALL’ALLORA MARITO IN UN MOMENTO DIFFICILE DELL’ATTRICE – POCO PRIMA CHE I DUE SI INCONTRASSERO, IL PADRE DI PALTROW MORÌ DURANTE UN VIAGGIO IN ITALIA PER FESTEGGIARE IL 30ESIMO COMPLEANNO DELL'ATTRICE – QUALCHE ANNO DOPO... - VIDEO

Mi sono sempre chiesto cosa potesse provare Gwyneth Paltrow sentendo ogni volta questa canzone, sapendo il suo significato e quando è stata scritta. Adesso l'ho visto ?♥#Coldplay #gwynethpaltrow #chrismartin #sansiro #fixyou pic.twitter.com/K9bpgiDTgM — Gianluca Gazzoli (@GGspecial) June 26, 2023

Estratto dell’articolo di Elena Fausta Gadecchi per www.elle.com

gwyneth paltrow al concerto dei coldplay a san siro 2

Nella moltitudine di gente che lunedì sera è accorsa a San Siro per ascoltare i Coldplay – i biglietti per il tour della band sono tutti esauriti da mesi –, c'era anche lei, Gwyneth Paltrow, che si è mischiata tra la folla per assistere all'esibizione dell'ex marito. […] Nonostante i migliaia di spettatori presenti, c'è chi l'ha riconosciuta tra il pubblico mentre cantava Fix You, […] una canzone […] che l'allora marito scrisse nel 2005 in un momento particolarmente difficile per l'attrice.

gwyneth paltrow chris martin 1

[…] Quando i due si conobbero era il 2002, Gwyneth Paltrow aveva vinto tre anni prima il premio Oscar per la sua interpretazione in Shakespeare in Love, Chris Martin era già sulla breccia dell'onda grazie alla pubblicazione dell'album Parachutes. Lei decide di festeggiare i suoi 30 anni con un tour dell'Italia insieme al padre Bruce, che purtroppo contrae una polmonite in Toscana e muore all'Ospedale Forlanini di Roma a ottobre, lasciando un grande vuoto nel cuore di Gwyneth.

gwyneth paltrow al concerto dei coldplay a san siro 1

Il suo incontro con il frontman avviene qualche tempo dopo a Wembley, dopo l'esibizione dei Coldplay. Venuto a sapere della presenza dell'attrice tra la folla, il cantante le dedica In my place. Una volta terminato il concerto, chiede a Gwyneth di raggiungerla in camerino per potrela conoscere di persona e tra i due è amore a prima vista al punto che nel dicembre 2003 convolano a nozze.

gwyneth paltrow e il padre bruce 2

[…] Imbattutosi per caso in alcuni oggetti del suocero, Chris Martin trova una tastiera rimasta abbandonata da chissà quanto tempo. Suona qualche nota e si accorge che è proprio quella la sonorità che mancava per completare la canzone. Iniziano subito le registrazioni e il brano verrà pubblicato nel 2005 nell'album X&Y, ottenendo un'enorme fortuna. Sebbene il matrimonio tra Chris e Gwyneth sia terminato nel 2014 con la separazione, dopo la nascita della figlia Apple e del figlio Moses, i due sono rimasti in buoni rapporti […]

