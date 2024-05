HA DETTO ADDIO AL PORNO, POI HA ANNUNCIATO DI VOLER FARE SOLO FILM LESBO MA ALLA FINE NICOLE ANISTON CI HA RIPENSATO: IL CALO DEL SUO FATTURATO L’HA SPINTA A RIPRENDERE IN MANO I RANDELLI - BARBARA COSTA: “NICOLE ANISTON HA 3,7 MILIONI DI FOLLOWERS SU INSTAGRAM, HA UNA CERTA SOMIGLIANZA CON ILARY BLASI ED E’ ATTIVA SU ONLYFANS: È LÌ CHE ASPETTA I NOSTRI SOLDI, GODENDOSI LA VITA, ED È LÌ CHE SEMBRA VOGLIA ANCORA DARSI NEL PORNO AL MEGLIO. CERTO, NON E’ NUOVA A COLPI DI TESTA VISTO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

Assomiglia ancora a Ilary? O a guardar bene, in certe foto, si sta, per caso… noemizzando? Svolte chirurgiche a parte, pur vistose e piallate, ditemi se non sarebbe il colmo, o il massimo, se Totti mollasse tutte per lei, Nicole Aniston, pornostar di indubbia fama, e qui da noi particolarmente nota per una somiglianza con l’Ilary nazionale. Somiglianza non so quanto impunemente deepfakerata nei siti i più scabrosi come fosse la Blasi vera in versione porno.

Nicole Aniston di sicuro manco lo sa, di avere una sosia, italiana, mejo romana, senonché famosa, in quanto Nicole è dal 2009 che fa porno, e qui sta la brutta notizia: si ritira dalle porno scene?

Non c’è un annuncio ufficiale, di addio al porno, ma che la sinuosa Nicole stia forse ponzando di attaccare poppe e curve e sesso e quel c*lo divino al porno chiodo… mmm… gli indizi negativi ci sono, e uno su tutti è il più allarmante: non solo Nicole non aggiorna da tempo la sua pagina Pornhub (dove tuttavia rimane svettante e cliccata a milioni) ma ecco che sono per Brazzers usciti due Best Of, due grosse (e succose) raccolte porno di Nicole.

Ahia. Quando escono raccolte simili, è tangibile che la ragazza è ferma, ma pure che mooolto probabilmente non tornerà a sudarsi peni e pane sui set facendosi sbatacchiare e sbatacchiando lei stessa da padrona.

E Nicole non è nuova a colpi di testa da stop: qualche anno fa annunciò il suo addio all’hard che non fosse con le donne. Avrebbe fatto solo porno lesbo, poi grazie a dio ci ha ripensato, sarà stato il suo calo di fatturato a farle riaccendere la passione per i peni, fatturato che questa volta non è nostro amico: Nicole Aniston ha 3,7 milioni di followers su Instagram, e su Instagram si professa "personaggio pubblico", e su Instagram c’ingrana da par suo. E qui apro una porno parentesi grossa così: infatti, ci avete fatto caso?

A quanto è ingiusto Mark Zuckerberg? I suoi diktat sono per figli e figliastri. Mister Zuck ha deciso l’espulsione – mediaticamente pompata – di Pornhub da Instagram, rinunciando a una pagina di più di 13 milioni di followers, rea di promuovere su Instagram il porno. Ma un sito che si chiama Pornhub e che mezzo e più pianeta conosce perché è un sito porno, su IG e co., che cavolo dovrebbe veicolare? La pace nel mondo? Detersivi da bucato?

E comunque Pornhub su IG si promuoveva senza nudi o volgarità di sorta, e cacciato se n’è andato senza drammi, e però: perché Pornhub no, e le pornostar, di Pornhub, sì? Perché su Instagram, lo sapete, le pornostar ci stanno, e non poche a milioni di followers come Nicole Aniston.

E ci stanno TALI E QUALI alle "educande" influencer, in nulla differenti (le foto di Victoria dei Måneskin al 99 per cento svestita, su Instagram, quanto si distanziano da "altri" nudi…?), tranne che non si presentano come influencer e nemmeno come pornostar, no, ma come "content creator", sì, e non postandosi mai discinte, mai un capezzolo che si veda, ma le chiappe sì, queste a Instagram piacciono, a patto che una striscia di panno le "copra" nel mezzo… ma vuoi che chi le segue non lo sappia, che lavoro esse fanno?

E le pornostar possono su Instagram postare anche marchi porno, conosciuti, taggarli, ci sono, e questi marchi pure loro su IG ci sono, con le loro pagine, pulite e senza nudità, e che sono brand, porno, si sa, lo sanno… però Pornhub no, lui non ci può stare, no, Pornhub no, pure pulito e vestito, no. Bandirlo assicura consenso etico, ci si gloria "buoni" e vincenti contro i "cattivi". Giusto?

Ritornando alla superba Nicole, lei è porno viva su OnlyFans: è lì che (i nostri soldi) aspetta, “godendomi la vita”, ed è lì che sembra voglia ancora darsi nel porno al meglio. Solo lì? Sicché mai più "Parata di c*li", in serie, né "Capolavoro del c*lo", di una "Bionda dal c*lo grosso con gli occhi azzurri", che fa un "Anale al primo appuntamento", dopo essere stata una "Bionda che lecca bionda" e una "Bionda che lecca bruna" in ogni modo "Affamata di caz*o", in perenne "Disperata ricerca di caz*o" "acchiappasb*rra".

E sono solo alcuni tra i titoli dei porno i più arrizzanti di Nicole! Quale vi siete persi? E quale tra i porno di questa bambolona californiana, nata e svezzata a San Diego, dalle tette rifatte quattro volte e due a sgonfiarle, ci porno-mano mancherà di più?

